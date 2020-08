Breitensport: Radelnd in den Feierabend

Oldenburg Auf dem Fahrrad nach Feierabend frische Luft schnappen oder radelnd das Wochenende im Blick haben: Das bietet der ADFC (Allgemeine Deutsche Fahrradclub) Oldenburg in der nächsten Woche an. Am Dienstag, 11. August, steht eine Feierabendtour in gemütlichem Tempo auf dem Plan. Abfahrt ist um 18.30 am Stautorkreisel (Hafenseite). Die Strecke ist etwa 30 Kilometer lange. Das lässt eine Rückkehr gegen 21 Uhr erwarten. In flottem Tempo wird mit einer Radtour (ebenfalls 30 Kilometer) am Donnerstag, 13. August, das Wochenende eingeläutet. Auch hier ist um 18.30 Uhr Start am Stautorkreisel (Hafenseite).

Die Teilnehmerzahl ist momentan auf 30 Personen beschränkt. Interessierte melden sich daher bitte für die Tour über das ADFC-Tourenportal an. Der Link ist zu finden unter