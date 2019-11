Oldenburg Bleibt Ihr Briefkasten montags leer? Bei vielen Oldenburgern scheint das der Fall zu sein. Immer wieder melden sich Leser bei der NWZ, die fest davon überzeugt sind, die Deutsche Post rücke an Montagen nicht aus. Aber kann das sein?

Der Selbstversuch

Laut Gesetz ist die Post verpflichtet, an allen Werktagen auszutragen. Die NWZ hat den Selbstversuch gewagt. Sieben Briefe wurden am vergangenen Samstag verschickt. Sieben einfache, weiße Umschläge, sieben Briefmarken à 80 Cent – fünf davon sind am Montag bei ihren Empfängern angekommen. Zwei Briefe wurden bis zum Abend nicht zugestellt.

Dass die Briefträger der Post am Montag nicht austragen, ist also nicht wahr. Das bestätigt auch Maike Wintjen, Pressesprecherin der Deutschen Post DHL Group. „Wir sind verpflichtet, montags bis samstags zuzustellen und daran halten wir uns, solange das so gefordert wird.“ Allerdings werde an Montagen tatsächlich weniger Post ausgetragen, als an anderen Tagen: „Das liegt daran, dass das Sendungsaufkommen gering ist.“

Kleine Sendungsmenge

Unter anderem liege das daran, dass viele Firmen ihre Post am Freitag verschicken. Dann würde die Geschäftspost schon am Samstag ankommen. „Samstags verschicken zum Beispiel Behörden und Ärzte nichts, weil sie nicht arbeiten. Dann kann montags auch nichts ankommen“, erklärt Wintjen.

Die größte Menge der am Montag auszutragenden Post sei Privatpost, weiß die Sprecherin: „Und die macht nur rund fünf Prozent der Sendungsmenge aus.“ Im Gegensatz dazu werden Werbepost und Dialogpost (adressierte Werbebriefe) nur von Dienstag bis Samstag ausgetragen. „Die Absender wissen das. Sie zahlen deshalb einen vergünstigten Preis“, so Wintjen.

Briefstrom seit Jahren rückläufig

Bei der Zustellung von Werbeprospekten darf sich die Post bis zu vier Tage Zeit lassen. Insgesamt, so sagt die Sprecherin, werde immer weniger Post verschickt: „Der Briefstrom ist seit Jahren kontinuierlich rückläufig. Jedes Jahr sind es zwei bis drei Prozent weniger.“

In einem aktuellen Antrag der Bundestagsfraktion der FDP wird nun gefordert, dass die Zustellung am Montag keine Pflicht mehr sein soll. Die Liberalen knüpfen dies an die Bedingung, dass die Post samstags deutlich mehr Briefe ausliefern müsse. Bisher muss die Post gemäß Postuniversaldienstleistungsverordnung (PUDLV) an einem Werktag mindestens 80 Prozent der Briefe zustellen, die am Vortag eingeworfen worden sind. Diesen Wert will die FDP für Samstage auf 95 Prozent steigern.

Universaldienstleister

Dass die Post künftig nur noch an fünf Tagen austragen könnte, hält Michael Stach vom Postdienstleister Citipost Nordwest für unwahrscheinlich. „Expresslieferungen, Einschreiben – das muss auch an Montagen zugestellt werden“, so Stach. Die Deutsche Post sei Universaldienstleister und somit verpflichtet überall zuzustellen: „Dadurch sind sie steuerlich begünstigt und deshalb ist es gut, dass sie sechs Tage die Woche arbeiten.“

Allerdings, so Stach, habe es den Anschein, als versuche die Post in einigen Bereichen Fakten zu schaffen. Zum Beispiel indem montags keine Werbe- und Dialogpost ausgetragen werde. Und dann könnten die Briefkästen in Zukunft an Montagen tatsächlich leer bleiben.