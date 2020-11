Corona-Krise sorgt für Absage: VfB Oldenburg verschiebt Delegiertenversammlung

Oldenburg Weil die zugespitzte Corona-Situation derzeit Veranstaltungen in der normalen Form nicht zulässt, hat der VfB Oldenburg seine ordnungsgemäß im November anstehende Delegiertenversammlung verschoben. Statt in diesem Monat soll die Veranstaltung nun erst in ein paar Monaten stattfinden, wenn es die Pandemie zulässt.

„Es ist ein Gebot der Vernunft und der Sorgfaltspflicht gegenüber unseren Delegierten. Das persönliche Zusammenkommen ist vorerst nicht möglich“, sagt VfB-Vorstand Helmut Jordan: „Wir haben selbstverständlich auch geprüft, ob wir die Delegiertenversammlung auch online durchführen können, aber der Aufwand wäre relativ groß – und es ist nicht sichergestellt, dass wirklich alle Delegierten auch teilnehmen können.“

Somit wurde entschieden, dass nach der Absage nun ein neuer Termin im Frühjahr gefunden werden soll. „Verbunden mit der Hoffnung, dass die Situation dann ein echtes Treffen zulässt“, erklärt Jordan.

