Corona-Pandemie: Hier halten sich die Sportakrobatik-Asse fit

Oldenburg In ein paar Wochen wäre es für die stärksten Talente zur Weltmeisterschaft nach Genf gegangen, aber die Corona-Pandemie bremst die Sportakrobatik-Asse von SW Oldenburg wie nahezu die ganze Sport-Welt aus. Neben der WM in der Schweiz sind auch alle anderen größeren und kleineren Wettkämpfe, die in der ersten Jahreshälfte noch angestanden hätten, abgesagt worden. Auch an ein geregeltes Training ist derzeit nicht zu denken, so dass sich die Sportlerinnen und Sportler um das Trainer-Ehepaar Christiane und Manuel Karczmarzyk zu Hause auf die nächsten Einsätze – wann immer sie auch sein werden – mit individuellen Plänen vorbereitet.

„Seit März ist in der vereinseigenen Sporthalle an der Auguststraße kein richtiges Training mehr möglich. Über 20 junge Sportakrobaten halten sich nun mit Alternativprogrammen fit“, erklärt Christiane Karczmarzyk, die sich mit dem Betreuerteam ein spezielles „Home-Training“ einfallen lassen hat, „damit der Nachwuchs fit bleibt, ihm zu Hause nicht die Decke auf den Kopf fällt und um einen guten Kontakt zu halten“.

Die von den Trainern per Video oder Foto angebotenen Übungen werden von den Talenten täglich umgesetzt. Auf dem Plan stehen Joggen, Krafttraining sowie besondere Aufgaben für Ober- und Unterpartnerinnen. „Einige haben sich sogar kleine Sportstudios eingerichtet – im Keller, im Wohnzimmer oder im Garten“, erklärt Karczmarzyk, hofft mit ihren Schützlingen aber, dass die Corona-Krise bald vorbeigeht und wieder gemeinsam in der Turnhalle von Schwarz-Weiß trainiert werden kann.

Bis das möglich ist, sind weiter kreative Lösungen gefragt. Aktuell stehen neben Eltern und Geschwistern übrigens auch eher außergewöhnliche Trainingspartner parat. „Es werden auch schon mal Hebefiguren an einem großen Plüschbären geübt“, verrät Christiane Karczmarzyk.