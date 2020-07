Corona-Regeln: OTB-Team freut sich auf normales Training

Oldenburg Mit großer Aufmerksamkeit verfolgen die Basketballerinnen des OTB wie viele andere Sportlerinnen und Sportler der Stadt die Entwicklung der weiteren Öffnungen für Sportveranstaltungen. Nach langen Wochen, in denen zunächst nur ein individuelles Fithalten und später kollektive Übungen unter Einhaltung der Corona-Regeln möglich waren, können die Spielerinnen um Teamkapitänin Lara Wimberg an diesem Montag mit dem Inkrafttreten der neuen Landesverordnung wieder wie die Profis im Training spielen.

„Wirklich ein toller Tag“, sagt Wimberg zu dieser Erweiterung der Sportmöglichkeiten, die diesen Wochenbeginn für viele Athletinnen und Athleten zu einem weiteren Schritt auf dem Weg zurück in die erhoffte Normalität macht.

Erlaubt ist nun Kontaktsport, wenn er in festen Kleingruppen von nicht mehr als 30 Personen erfolgt. Damit ist ein Mannschaftssport wie Basketball, aber auch Rudern in allen Klassen wieder möglich. Die Kontaktdaten der einzelnen Personen sind nach dem üblichen Muster zu dokumentieren. Der bisher geforderte Abstand von zwei Metern muss in diesem Fall aber nicht nicht mehr eingehalten werden.

Diese weitere Lockerung der bisherigen Einschränkungen vergrößert bei den OTB-Spielerinnen nicht nur die Vorfreude auf die nächsten Trainingseinheiten. „Gleichzeitig nährt das natürlich auch die Hoffnung, dass nach den Sommerferien der ganz normale Spielbetrieb durchgezogen werden kann“, meint Trainer Sebastian Brunnert, dessen Schützlinge nach dem geglückten Wiederaufstieg in die Oberliga den kommenden Aufgaben mit Respekt, aber auch jeder Menge Enthusiasmus entgegenfiebern.

Die neue Spielzeit in der fünfthöchsten Frauen-Liga, in die die Oldenburgerinnen trotz des vorzeitigen Saisonendes als Meister der Bezirksoberliga Weser-Ems aufsteigen dürfen, ist für den Zeitraum 12. September 2020 bis 21. März 2021 geplant. Ob und wie der Betrieb anlaufen kann, wird die weitere Entwicklung der Corona-Krise zeigen. Erst einmal wollen die OTB-Korbjägerinnen die aktuellen Lockerungen genießen.