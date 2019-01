Oldenburg. Yvonne Köhler sitzt in ihrem Büro an der Ulmenstraße. Dort befindet sich das Verpflegungsamt der Bundeswehr in Deutschland. „Wenn jemand in Mali ein Essen bestellt, dann tut er das hier“, erklärt Köhler. Die 36-Jährige trägt Uniform, das blonde Haar zum Zopf gebunden, an den Füßen schwere schwarze Stiefel. An der Wand hängen Bilder von Frank-Walter Steinmeier und Ursula von der Leyen. 2001 hat Köhler den Karriereweg bei der Bundeswehr eingeschlagen, gelernt hat sie Bürokauffrau. „Sport“, erzählt Köhler, „war für mich immer ein großes Thema.“ In der zehnten Klasse habe sie das Laufen für sich entdeckt, als „Ausgleich zum Lernen und um den Kopf frei zu bekommen.“ Daher habe sie bei der Berufswahl darauf geachtet, „Arbeit und Sport verbinden zu können.“

1000 Männer, 19 Frauen

19 Jahre alt war sie zu der Zeit. Und die einzige Frau in der Kaserne bei der Grundausbildung im münsterländischen Rheine. 30 Kilometer marschieren, schweres Gepäck, Biwak und schießen. Unterschiede zwischen Mann und Frau wurden nicht gemacht. Es folgten Stationen in Oranienburg, Cottbus. Yvonne Köhler wechselte vom Heer zur Marine, war in der „Personalschiene“ und in der Nachwuchswerbung tätig. Weiter ging es noch nach Kiel, Bremen, Wilhelmshaven und dann Oldenburg. Im Laufe der Zeit mit dabei: Yvonne Köhlers Kinder. Und ein Mann, der auch bei der Bundeswehr ist. „In Cottbus“, blickt Köhler zurück, „ist das geflutscht wie ein Flummi. Um die Betreuung musste ich mir im Osten keine Sorgen machen, da gab es mehr Plätze als Kinder.“ Doch so einfach war es nicht immer. Vor allem dann nicht, wenn Yvonne Köhler ins Ausland musste. Zwei Mal war sie im Kosovo, zuletzt über den Jahreswechsel 2016/2017.

Doch wie erklärt man das einem Vierjährigen? „Wir haben täglich telefoniert und dabei auch Video genutzt.“ Auch Pakete wurden hin und her geschickt. Und wenn die Mama mal nicht da ist, dann springt der Papa ein. „Wir sind da sehr gut organisiert. Unser Alltag ist sehr strukturiert.“

Als Köhler 2003 in den ersten Auslandseinsatz ging, waren vor Ort 1000 Soldaten und 19 Soldatinnen. Mittlerweile ist der Frauenanteil bei der Bundeswehr auf etwa 14 Prozent gestiegen. Die Frage, ob sie jemals Angst vor einem Auslandseinsatz hatte, verneint die Soldatin. „Ich war beim ersten Mal ja schon zwei Jahre dabei und habe mich als Teil des Ganzen begriffen. Es ist mein Beruf“, sagt sie. Stattdessen sei etwas anderes wichtiger: „Respekt.“ Den hatte sie vor ihrem ersten Schuss mit einem G3-Sturmgewehr, der ihr ein blaues Auge beschert hat, und der begleitet sie noch heute. Denn: „In meinem Beruf bereite ich mich auf den Ernstfall vor. Auf den Fall, das Leben eines Kameraden oder mein eigenes zu beschützen.“

Rückkehr braucht Zeit

Doch wie passen diese beiden Welten zusammen? „Die Vorbereitung auf die Rückkehr geht schon während des Einsatzes mit einem Gespräch los. Zurück in Deutschland existiert ein komplettes psychosoziales Netzwerk. Es gibt Kuren, Sonderurlaube. Und es brauche Zeit, sich selbst wiederzufinden. Es dauert,“ sagt die 36-Jährige, „von Hauptbootsmann Köhler zurück zu Yvonne zu kommen.“

Und diese Yvonne ist Köhler bei ihren Fitnesskursen für junge Mütter. „Es ist ein guter Kontrast zum normalen Dienst und zum Auslandseinsatz. Der Umgang mit frisch Entbundenen und jungen Müttern gibt mir unglaublich viel zurück. Beim Buggy-Fit bin ich Trainerin und Freundin, das ist ein ganz anderer Level als bei der Bundeswehr“, sagt Köhler.

Mütter sind auch Frauen

Als Mutter kann sie nachvollziehen, welche Bedürfnisse ihre Teilnehmerinnen haben: „Nach der Geburt ist man plötzlich nur noch Mutter. Aber man ist ja auch immer noch Frau. Und das möchten viele unter einen Hut bekommen, auch beim Sport.“ Zwei Mal im Jahr fährt sie mit einer Gruppe nach Spiekeroog. „Da geht es auch ganz viel ums Wohlfühlen. Wir machen das ganze Programm aus Wellness, Massagen, gehen lange Spazieren und tauschen uns aus.“

Ein starker Kontrast zu der Frau, die an der Elitesportschule Warendorf im Lehrgang war. Military Fitness stand auf dem Programm, über das Yvonne Köhler selbst sagt: „Das war knallhart. Da denkt man, man hat schon alles erlebt, und dann kommt das.“ Sechs Stunden Sport am Tag waren an der Tagesordnung.

Für viele Menschen wäre das tägliche Soll mit einem Vollzeitjob, einer Familie und dem Job als Trainerin erreicht. Doch Köhler plant weiter. Wenn alles gut läuft, dann stemmt sie eine Messe rund ums Baby. Im Sommer soll es soweit sein.