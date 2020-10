Doppelduell mit Rivalen aus Meppen

Oldenburg Prestigeduelle mit dem Fußball-Nachwuchs des SV Meppen kommen an diesem Samstag auf die U 19 (13.30 Uhr, Sportplatz Maastrichter Straße) und die U 17 (12 Uhr im Emsland) des JFV Nordwest zu. Für beide Mannschaften ist es das zweite Regionalliga-Spiel.

Bei den A-Junioren ist Meppen (6:1 gegen Flensburg) noch besser als die Mannschaft von Maximilian Dahlke gestartet. Bei dessen Ligadebüt als JFV-Coach gab es ein gutes 3:0 bei TuSpo Surheide.

Die von Tim Körner trainierten Oldenburger B-Junioren waren vor einer Woche mit einem Heim-0:0 gegen den VfL Osnabrück in die aufgrund der Corona-Pandemie kürzere Spielzeit mit jeweils nur einem Duell gegen jeden Gegner gestartet. Hier gelang Meppen ein 3:0 in Lübeck.

Die U 15 des JFV bestreitet ihr drittes Ligaduell. Nach einem 1:1 in Flensburg und einem 0:2 gegen den Hamburger SV tritt das Team von Wolfgang Horn an diesem Samstag um 15 Uhr bei Eintracht Braunschweig an (1:0 gegen Rahlstedt, 0:1 in Göttingen).