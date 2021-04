E-Football-Kreismeisterschaften: VfB-Zocker starten mit 7:5 in Endrunde

Oldenburg Einen Schritt in Richtung Titelgewinn haben die Konsolen-Kicker des VfB Oldenburg in der Endrunde der E-Football-Kreismeisterschaften gemacht. Am ersten Spieltag setzte sich das diesmal mit Max Kohlenberg und Nico Knystock angetretene Team des Fußball-Regionalligisten gegen die Auswahl des FC Rastede mit 7:5 durch.

„Die Ergebnisse sind wirklich knapp“, meint Andreas Schumacher, E-Football-Beauftragter des NFV-Kreises Jade-Weser-Hunte, mit Blick auf die engen Duelle zum Auftakt der Meisterrunde. Wie der VfB startete auch die SG Wangerland im Friesland-Duell mit dem BV Bockhorn mit einem Sieg (8:6) und übernahm die Tabellenspitze. Zudem gab es im Duell zwischen JSG Friesische Wehde (ebenfalls Friesland) und SV Phiesewarden (Wesermarsch) ein 5:5. „Die Spannung steigt bei jedem Spieltag“, prognostiziert Schumacher.

