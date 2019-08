Ein Auto, das jeder mal braucht

Oldenburg Hans-Joachim Hübner steuert den goldfarbenen Wagen rückwärts auf die Zeughausstraße. Das ist nicht ganz einfach, schließlich ist das Fahrzeug 5,70 lang und knapp zwei Meter breit. Einen Rückspiegel gibt es auch nicht, Hübner muss sich auf die Außenspiegel verlassen. Denn der Blick nach hinten ist versperrt. Eine dunkle Wand ist dort, wo sonst die Rückbank im Sichtfeld wäre. Hans-Joachim Hübner steuert einen Bestattungswagen. „Leichenwagen“, so sagt er, „nennen wir das Auto nicht. Wir hören es auch nicht gern.“

Von der Zeughausstraße geht es in Richtung Friedhof Eversten. An der Ampel werfen andere Autofahrer verstohlene Blick herüber. „Es ist schon ein Unterschied, ob ich mit meinem Privatwagen oder diesem hier auf der Straße unterwegs bin“, sagt der leitende Mitarbeiter des Bestattungshauses Welp. „Ich werde zuvorkommender behandelt.“ Dass ihm jemand die Vorfahrt nimmt, sei noch nie vorgekommen. Sonderrechte genießen Bestattungswagen im übrigen nicht. Auch für sie gelten die üblichen Verkehrsvorschriften. Ein Knöllchen wird ihm wohl trotzdem kaum jemand beim Einsatz ausstellen.

Der Blick ins Innere des Wagens ist für Passanten versperrt. Dunkle Jalousien machen es unmöglich, einen Blick ins Auto zu werfen. Am Friedhof Eversten wendet Hübner den Wagen. Es piepst auf dem engen Gelände beim Vor- und Zurücksetzen. Das Auto ist 2285 Kilogramm schwer und eine Sonderanfertigung, die natürlich nicht ohne Rückfahrkameras auskommt. Doch das ist nicht das einzige Extra. Ursprünglich war es mal ein Mercedes der E-Klasse. „Es gibt Hersteller, die sich auf die Fabrikation von Bestattungswagen spezialisiert haben“, sagt Hübner. Das Chassis wird auseinandergenommen und verlängert. Anschließend wird eine Vorrichtung im Heck installiert, die sowohl Särge, Urnen als auch Tragen halten kann.

Die große Metallplatte, auf der Trage oder Sarg Platz finden, lässt sich trotz des Gewichtes überraschend leichtgängig herausziehen. Sie ragt ein Stück über die Stoßstange heraus, das reicht, um eine Trage darauf ins Heck zu schieben. Dafür arbeiten Hübner und Kollegen immer zu zweit.

Die Trennwand zum Fahrer ziert das Bild einer Rose, unter dem Dach leuchten kleine Dioden „wie ein Sternenhimmel“, so habe es eine Kundin einmal formuliert. Vor allem nachts sind die kleinen Lichter wichtig. „Wenn wir einen Verstorbenen abholen, dann sieht es nicht so aus, als würden wir ihn einfach in ein dunkles Loch schieben.“

Hübner und Kollegen benutzen den Wagen für unterschiedliche Zwecke. Zum einen steuern sie Altenheime, Krankenhäuser, Hospize oder Privatwohnungen nach dem Tod eines Menschen an, zum anderen fahren sie einen Verstorbenen mit dem Auto zum Friedhof. Informiert werden sie von Angehörigen, Einrichtungen oder auch der Kripo. „Dafür sind wir 24 Stunden am Tag an sieben Tagen in der Woche im Einsatz. Wir haben immer eine Rufbereitschaft.“

Für die unterschiedlichen Einsätze befindet sich seitlich am Bestattungswagen je ein Fach mit Gegenständen, die vor Ort notwendig werden können. Rechtsseitig verbirgt sich eine sogenannte Scherentrage, die sich wie eine Ziehharmonika ausrollen lässt. Mit ihr kann ein Sarg, etwa auf einem Friedhof, auch dorthin transportiert werden, wo das Auto nicht hinkommt. Das Fach auf der linken Seite beherbergt Einmalhandschuhe, Ganzkörperanzüge und Überschuhe.

Zurück auf der Ofener Straße senkt eine Seniorin den Kopf als der Bestattungswagen an ihr vorbeirollt. Dass sich Menschen beim Anblick des Autos bekreuzigen, kommt laut Hübner nur noch selten vor. „In der Stadt fast gar nicht“ und auch in ländlicheren Gegenden seien es fast nur noch ältere Menschen.