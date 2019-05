Oldenburg Die Hoffnung auf den Aufstieg in die Bundesliga wollen die A-Junioren des JFV Nordwest an diesem Samstag in ihrer letzten Auswärtspartie dieser Saison in der Fußball-Regionalliga nähren. Um 14 Uhr treten die Oldenburger am parallel ausgetragenen vorletzten Spieltag beim JFV Calenberger Land an. Um die Chancen auf Aufstiegsrelegationsplatz zwei zu wahren oder vielleicht wieder zu verbessern, muss ein Sieg her.

„Es wird brutal schwer, und unser gesamter Fokus liegt auf diesen 90 Minuten – irgendwelche Tabellenstände sind da egal“, sagt JFV-Trainer Lasse Otremba, dessen Team vor einer Woche ein bitteres 2:3 gegen Lübeck kassiert und damit Platz zwei aufgrund der um neun Treffer schlechteren Tordifferenz an den punktgleichen Eimsbütteler TV (beide 47) verloren hatte. Die Hamburger empfangen jetzt Absteiger Eichede, müssen beim Saisonfinale am nächsten Samstag aber zum ungeschlagenen Meister aus Kiel.

Der Glaube an die Rückkehr in die Bundesliga nach dem einjährigen Gastspiel 2016/2017 ist noch da, doch der JFV Calenberger Land und der SV Meppen, der in einer Woche nach Oldenburg kommt, sind harte Brocken. Wie die Emsländer hat auch das Team aus Barsinghausen 43 Punkte auf dem Konto und damit nach einer starken Rückrunde auch noch eine kleine Chance auf Rang zwei.

„Durch ihren neuen Trainer haben sie ordentlich Aufwind erhalten und verfügen über sehr talentierte Spieler“, meint Otremba. Das Duell findet zwar auf einem für sein Team ungewohnten Naturrasen statt, doch die Art, wie die Gastgeber auf dem Platz agieren, komme seinem Team entgegen. „Sie suchen spielerische Lösung und sind stark am Ball, ähnlich wie bei uns“, meint der Trainer und hofft auf ein erfolgreiches Auswärtsfinale: „Die Heimreise nach Auswärtsspielen macht mit drei Punkten immer deutlich mehr Freude, so soll es auch am Samstag werden.“