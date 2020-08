Fußball: Früher Anpfiff stellt Trainer vor Probleme

Oldenburg Vor dem Saisonstart in der Bezirksliga stehen für die Fußballer von GVO und BW Bümmerstede sowie SV Ofenerdiek und VfL II die direkten Duelle im Bezirkspokal auf dem Programm. An diesem Mittwoch geht’s parallel im Süden und im Norden der Stadt zur Sache.

Oldenburger Bezirksligisten Drei Abstiegskämpfer und ein Titelfavorit

GVO - BW Bümmerstede (Mittwoch, 18 Uhr, Sportpark Osternburg). „Wir müssen gegen BWB ein ganz anderes Gesicht zeigen als in den letzten Testspielen“, warnt Trainer Marco Elia seine Mannschaft vor Überheblichkeit. Die ist aber ganz klarer Favorit. Während GVO mit nahezu unverändertem Kader in die Saison geht, verlor Bümmerstede zahlreiche Leistungsträger.

Im Sommer 2019 standen sich die beiden Teams ebenfalls in der ersten Runde gegenüber. Damals gab es ein Spiel auf Augenhöhe, das die Blau-Weißen beim Stadtrivalen nach einem 0:0 in der regulären Spielzeit mit 4:3 im Elfmeterschießen gewannen.

SV Ofenerdiek - VfL II (Mittwoch, 18 Uhr Sportplatz Lagerstraße). Im Norden dürfte es ein Spiel auf Augenhöhe geben. SVO-Coach Brian Adamovic stört allerdings die frühe Anstoßzeit. „Um 18 Uhr habe ich wohl nicht meine beste Elf zusammen, weil einige Leistungsträger da noch arbeiten müssen“, sagt er.

Die in die Bezirksliga aufgestiegene VfL-Reserve darf indes im Bezirkspokal antreten, weil die erste Mannschaft in der Oberliga spielt und damit am Landespokal teilnimmt. Auf Kreisebene durfte das Team von Trainer Steffen Janßen nicht im Hauptwettbewerb starten, weil die Spielordnung das nicht zulässt.