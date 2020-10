Fußball-Kreisliga: SWO plant Sturz des Tabellenführer

Oldenburg In der Fußball-Kreisliga der Fußballer kommt es am Sonntagvormittag unter anderem zum Oldenburger Duell zwischen Primus SV Eintracht und SWO. Schon am Samstag empfängt der FC Ohmstede den FC Rastede II. Am Sonntag schließt TuS Eversten ab 15 Uhr den Spieltag in Berne ab.

• FC Ohmstede - FC Rastede II (Samstag, 15.30 Uhr, Sportplatz Rennplatzstraße). Die Ohmsteder wollen mit einem Dreier den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Beim 2:2 zuletzt gegen SVG Berne holte der FCO in der Nachspielzeit noch einen Punkt. Die Rasteder verschenkten vor einer Woche gegen Aufsteiger TV Metjendorf (0:2) drei Punkte, weil sie trotz ihrer zahlreichen Torchancen keinen Treffer erzielen konnten.

• SV Eintracht - SW Oldenburg (Sonntag, 11 Uhr, Sportplatz Hellmskamp). Die Sandkruger wollen beim Aufstiegskandidaten den zweiten Überraschungscoup in Folge landen. „Beim 2:1 gegen TuS Eversten hat meine Mannschaft gezeigt, was sie kann. Daran wollen wir bei Eintracht anknüpfen“, wünscht sich SWO-Trainer Jürgen Gaden den zweiten Saisonsieg. Eintracht Oldenburg hat drei seiner vier Partien gewonnen, nur beim FC Rastede II (1:1) holte der Tabellenführer keinen Dreier.

• SVG Berne - TuS Eversten (Sonntag, 15 Uhr). Nach der Niederlage bei SWO war TSE-Coach Nils Reckemeier bedient. „Unser Spiel war einfach ideenlos“, moserte er nach dem 1:2 in Sandkrug. Seine Mannschaft ist durch die Niederlage auf Rang vier zurückgefallen. Berne dagegen ist die Überraschung der noch jungen Saison. Mit zehn Punkten aus vier Partien liegt das Team aus der Wesermarsch punktgleich mit Eintracht auf Rang zwei.