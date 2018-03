Oldenburg Die Entscheidung haben sie sich nicht leicht gemacht, aber am Montagabend haben die Mitglieder des VfL-Fußballausschusses ihrer Oberliga-Mannschaft grünes Licht für die Regionalliga gegeben. „Wir wissen ganz genau um das finanzielle Risiko – aber wir möchten die Chance nutzen, wenn wir sie bekommen“, erklärte Abteilungsleiter Michael Plätzer nach der Sitzung. Für die Mannschaft war das die erhoffte Nachricht.

„Wir sind dem Verein sehr dankbar für das Vertrauen in uns, die Beantragung der Regionalliga-Lizenz ist eine große Anerkennung für unsere Arbeit. Wir werden aber weiter nur von Spiel zu Spiel schauen und wollen uns nicht unter Druck setzen lassen“, sagte Trainer Dario Fossi.

Sieben Teams kämpfen um Meisterschaft – fünf um Aufstieg Berechtigte Hoffnungen auf die Meisterschaft dürfen sich noch sieben Teams machen. SC Spelle-Venhaus und TuS Bersenbrück verzichten auf einen Aufstieg, die anderen fünf Teams stellen einen Lizenz-Antrag. Dieser muss bis 3. April um 24 Uhr beim Norddeutschen Fußballverband eingereicht werden. Die Entscheidung soll am 9. Mai verkündet werden. 1. SC Spelle-Venhaus (22 Partien, 41 Punkte): Der Primus hat sich mit Verweis auf Finanzen und Infrastruktur gegen einen Aufstieg entschieden. „Jetzt wollen wir auf jeden Fall Meister werden“, sagt Trainer Sebastian Röttger. 2. TuS Bersenbrück (20, 40): Auch hier haben Finanzen und Infrastruktur gegen einen Antrag gesprochen. „Wir haben das Ziel, oben dran zu bleiben. Eine Meisterschaft könnte uns niemand mehr nehmen“, meint Trainer Farhat Dehach. 3. VfL Oldenburg (22, 40): Der Fußballausschuss gab am Montag grünes Licht. 4. ULM Wolfsburg (21, 36): Der Club rief nach dem Regionalliga-Abstieg 2017 den sofortigen Wiederaufstieg als Ziel aus und hat die Lizenz-Beantragung gegenüber dem NordFV schon telefonisch angekündigt. 5. Eintracht Northeim (21, 35): „Im letzten Jahr sind wir in der Aufstiegsrunde gescheitert, wir wollen es wieder versuchen und hoffen, dass es jetzt klappt“, erklärt Sportleiter Philipp Weißenborn. 6. 1. FC Wunstorf (18, 34): „Wir haben noch fünf Nachholspiele und hoffen, dieses Jahr den Aufstieg realisieren zu können“, sagt Vereinsvorsitzender Andree Ullmann. 7. Arminia Hannover 18, 31): „Wir werden die Lizenz beantragen. Wegen der vielen Nachholspiele wird es aber schwer, in der Tabelle noch ganz nach oben zu kommen“, meint Vereinsvorsitzender Frank Willig.

„Wir wissen, dass das eine Riesen-Herausforderung für den VfL und ein großes Abenteuer für alle Beteiligten ist – für den Verein, für die Fußballabteilung, für die Sponsoren“, sagte VfL-Präsident Rainer Bartels: „Wir haben aber schon das eine oder andere positive Signal bekommen. Wir können uns auf unsere Sponsoren verlassen, müssen aber sehen, dass wir das Ganze noch etwas breiter aufstellen und werden viele Gespräche führen. Wir hoffen natürlich, dass die Stadt mitzieht.“

Das große Plus für den VfL ist das eigene Stadion, in dem das Team ohne große Probleme auch in der Regionalliga spielen kann. Die aktuell vor dem drittplatzierten VfL positionierten Vereine SC Spelle-Venhaus und TuS Bersenbrück verzichten auf einen Lizenz-Antrag, weil sie die Investitionen in die Infrastruktur nicht stemmen können.

„Wir haben auf unserem Platz schon vor 2500 Zuschauern gegen den VfB gespielt. Wir können hier spielen, sicherheitstechnisch ist alles gegeben, wir brauchen kein neues Stadion. Die Rahmenbedingungen stimmen also soweit“, erklärte Bartels. In den vergangenen Jahren hatte der VfL auch schon weitere NFV-Pokalspiele gegen SV Meppen und VfL Osnabrück an der Alexanderstraße ausgetragen, ohne dass es nennenswerte Probleme gab.

„Die Regionalliga ist ein kleiner Traum – auch wenn wir es nicht schaffen, haben wir in dieser Saison sehr viel Positives erreicht“, meinte Fossi. „Unser Dank gilt in erster Linie unseren Sponsoren, die uns eine Regionalliga-Saison ermöglichen würden. Wenn wir es sportlich schaffen, sollten wir die Herausforderung auch annehmen“, sagte Sportleiter Detlef Blancke.

Alle Verantwortlichen machten aber auch deutlich, dass der VfL sein Konzept auch in der Regionalliga nicht ändern wird. „Wir haben mit dem JFV Nordwest und unserer eigenen Jugendabteilung einen guten Unterbau. Diese Spieler werden unsere ersten Ansprechpartner sein“, sagte Blancke zur Kaderplanung: „Egal, ob wir in der Ober- oder Regionalliga spielen.“