Oldenburg /Göttingen Eine besondere Denksportaufgabe kommt auf die Regionalliga-Volleyballer des OTB nach der Derbypleite gegen die VSG Ammerland zu. Während die zweite Männermannschaft ihr Verbandsliga-Auftaktduell bei der VG Emden 2:3 (20:25, 26:24, 17:25, 25:21, 9:15) verlor, unterlag das Team des Trainergespanns Lars Drantmann und Jörg Johanning dem Nachbarn vor knapp 200 Zuschauern 0:3 (22:25, 19:25, 23:25) und muss nun die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Die Regionalliga-Frauen feierten dagegen in Göttingen ihren ersten Saisonsieg.

Männer: Oldenburger TB - VSG Ammerland 0:3 (22:25, 19:25, 23:25). „Das Ergebnis spiegelt nicht wider, was sich in den eineinhalb Stunden Spielzeit abgespielt hat“, sagte Drantmann und nannte das Ende von Satz drei „bezeichnend für das gesamte Spiel“. Trotz einer 22:19-Führung gelang es der jungen Mannschaft nicht, zumindest diesen Durchgang für sich zu entscheiden, und machte nur noch einen weiteren Punkt.

„Das ist der Unterschied“, sagte Johanning: „Während die Ammerländer in solchen Situationen den Kopf einschalten und die taktische Linie beibehalten, versuchen unsere Jungs, den besonderen Ball zu spielen.“

Das Trainergespann war sich nach der zweiten Niederlage in der zweiten Saisonpartie einig, dass das Duell in den kleinen Elementen entschieden wurde. Die Ammerländer spielten „Dankebälle“ souverän zu Ende, zeigten die nötige Aufmerksamkeit und Konsequenz in der Feldabwehr sowie Aufschlagdisziplin. „Das sind Dinge, die einen Spiele gewinnen lassen – das muss erst noch in den Köpfen der Jungs verankert werden“, erklärte Drantmann.

„Trotzdem war es ein gutes Spiel der Jungs“, war Johanning nicht unzufrieden. „Besonders erfreulich“ fand er, dass alle Akteure eingesetzt wurden und – abgesehen von der Cleverness in wichtigen Szenen – überzeugten. Gerade Manos Deluweit im Zuspiel und Robin Remmers auf der Mittelposition setzten in Satz drei wiederholt Akzente.

Frauen: ASC 46 Göttingen - Oldenburger TB 0:3 (11:25, 20:25, 17:25). „Die Mädels haben sich gut an den Matchplan gehalten, der Aufschlag war immer druckvoll, die Annahme sehr präzise“, lobte Coach Stefan Noltemeier sein Team, das auch die überragende Außenangreiferin des Gastgebers im Spielverlauf immer besser kontrollierte.

Während Kapitänin Lea Peters effektiv agierte, zeigte Maren Schmeling auf der Mittelposition eine sehr gute Leistung. „Den größten Unterschied hat das Zuspiel gemacht“, meinte Noltemeier zur Regiearbeit von Liska Treude: „Sie hat den Ball immer sehr hoch angefasst und ein gutes Tempo gespielt.“