Gute Vorsätze fürs neue Jahr: Oldenburger Fitnessstudios geben Tipps für zu Hause

Oldenburg Noch immer liegt der Geruch von allerlei Leckereien in der Luft, die über die Festtage wieder besonders gut geschmeckt haben. Doch leider haben sie nicht allzu selten einen bitteren Beigeschmack – das schlechte Gewissen, wenn die Waage nach den Weihnachtsfeiertagen wieder einige Kilos zu viel anzeigt.

Bei vielen steht im neuen Jahr der Gang ins Fitnessstudio auf dem Plan – als guter Vorsatz. Da das neue Jahr jedoch direkt im Corona-Lockdown startet, heißt es nun, den Kilos von zu Hause aus den Kampf anzusagen.

Um das Training im heimischen Wohnzimmer leichter zu machen und einen Einstieg zwischen zahlreichen „Home-Workouts“ und „Mach-dich-fit-Apps“ zu vereinfachen, wurden mit fünf verschiedenen Oldenburger Fitnessstudios einfache, aber effektive Übungen herausgearbeitet.

„Das Training entsteht im Kopf“, erklärt Steffen Augustin, Leiter des „F1 Fitnessstudios“ in Oldenburg. „Denn ich muss erkennen, dass ich den ersten Schritt machen muss.“ Dies versuche er seinen Kunden zu vermitteln. Denn der nahe Kontakt und die persönliche und individuelle Arbeit zu seinen Kunden, sei das, was das „F1“ ausmache.

Als nächster Schritt folge dann, eine Routine in seinen Trainings-Alltag zu bekommen, indem man sich beispielsweise feste Tage und feste Trainingszeiten festlege – Und das ginge auch von zu Hause.

1. Kreuzheben in Verbindung mit Ruder

Kreuzheben

Was brauche ich? Eine Wasserkiste

Was muss ich machen? Stellen Sie sich im hüftbreiten Stand auf einen festen Untergrund. Halten Sie Ihren Rücken gerade und greifen die Kiste an den Seiten. Danach richten Sie sich auf und schieben die Hüfte nach vorne, während die Schultern nach hinten geschoben werden. Dann gehen Sie wieder tief runter und beginnen mit der Ruderbewegung. Hierbei werden die Ellenbogen eng am Körper vorbei hochgezogen und die Schulterblätter zusammengehalten. Anschließend gehen Sie wieder tief runter, richten sich auf und strecken die Hüfte wieder nach vorne. Die Übung sollte für zwei bis drei Sätze mit je acht bis zwölf Wiederholungen gemacht werden. Das Gewicht der Wasserkiste kann je nach Belieben verändert werden.

2. Diagonale im Vierfüßlerstand

Vierfüßlerstand

Was brauche ich? Einen weichen Untergrund, zum Beispiel Matte oder Teppich

Was muss ich machen? Stellen Sie sich in den „Vierfüßlerstand“. Ihre Knie stehen parallel zu Ihren Händen. Strecken Sie den rechten Arm nach vorne und diagonal dazu, das linke Bein nach hinten. Hierbei halten Sie den Hals als Verlängerung der Wirbelsäule. Anschließend führen Sie den rechten Ellenbogen und das linke Knie zusammen. Der Rücken wird leicht abgerundet und der Bauch angespannt. Danach werden der rechte Arm und das linke Bein wieder nach vorne bzw. nach hinten ausgestreckt. Der Rücken und die Hüfte werden wieder gerade ausgerichtet. Die Übung erfolgt im Wechsel auf beiden Seiten und wird nach kurzer Pause wiederholt. Die Übung sollte für zwei bis drei Sätze mit je acht bis zwölf Wiederholungen gemacht werden.

3. Reverse Unterarmstütz

Reverse Unterarmstütz

Was brauche ich? Einen weichen Untergrund, zum Beispiel Matte oder Teppich

Was muss ich machen? Legen Sie sich in Rückenlage auf den Boden, winkeln Ihre Beine an und stellen Sie die Füße beckenweit auf den Versen ab. Ihre Arme werden im 90 Grad Winkel nach oben zeigend angewinkelt. Nun drücken Sie sich aus den Ellenbogen heraus nach oben. Ihr Oberkörper bleibt dabei gerade, der Bauch bleibt gerade und die Schulterblätter werden zusammengezogen. Anschließend wird der Oberkörper wieder nach unten auf die Matte abgelegt. Wer es etwas intensiver möchte, legt den Oberkörper nicht wieder auf der Matte ab, sondern stoppt kurz vorher. So bleibt die Spannung aufrechterhalten. Die Übung sollte für zwei bis drei Sätze mit je acht bis zwölf Wiederholungen gemacht werden.

Mehr Infos unter www.f1-fitness-ol.de