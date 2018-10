Oldenburg Die Motivation bei den Hockey-B-Mädchen des GVO ist derzeit hoch: „Beim ersten Training nach den Herbstferien waren alle da“, berichtet Trainer Peter Oltmanns. Vor wenigen Wochen hatte die U 12 des GVO den größten Erfolg in der Geschichte des Oldenburger Jugendhockeys gefeiert.

Die erste Mannschaft gewann die Meisterschaft in der Bremer Verbandsliga, und die Zweite sicherte sich wenig später den Pokal. „Wir haben alle Spiele bis auf eins dominiert und diese recht klar gewonnen“, erzählt Oltmanns. Dabei hätten seine Spielerinnen konstant gute Leistungen gezeigt und sich so verdient Meisterschaft und Pokal geholt.

Testspiele geplant

Nun geht es für die Hockey-Mädchen in der Halle weiter. Mitte November startet die Saison. Doch die Vorbereitung hat schon jetzt begonnen. „In der Vorbereitung spielen wir Testspiele gegen Preußen Duisburg, die ein Trainingslager in Westerstede abhalten, und wir fahren Anfang November nach Dinslaken zum ,Lila-Laune-Turnier’ vom TV Jahn Hiesfeld, wo wir vor zwei Jahren in einem gut besetzten Feld Dritter wurden“, berichtet Oltmanns. Zudem wird im Training nun der Schwerpunkt auf das Spiel in der Halle gesetzt, das schneller ist als auf dem größeren Feldplatz.

Auch in der Halle wollen die Oldenburgerinnen wieder um die Meisterschaft mitspielen, gibt Oltmanns das Ziel aus. Doch anders als bei der Feldsaison werde hier zunächst eine Vorrunde ausgespielt, an der alle 13 gemeldeten Teams teilnehmen würden, erklärt der GVO-Trainer. Danach werden die Teams in eine Meisterschafts- und eine Pokalrunde aufgeteilt.

„Wenn beide Teams die Meisterrunde erreichen würden, wäre das ein tolles Ergebnis“, sagt Oltmanns. In der Hallensaison 2017/2018 hatten die Osternburgerinnen als jüngerer Jahrgang im Pokal mitgespielt und diesen gewonnen.

Ein Grund für den Erfolg der GVO-Mannschaft dürfte der gute Zusammenhalt innerhalb des Teams sein. „Die Mädchen spielen schon teilweise seit sechs bis acht Jahren zusammen“, erklärt der GVO-Trainer, sie würden sich auf sowie neben dem Platz gut verstehen. Das mache sich nun bezahlt.

Reise nach London

Dieser Zusammenhalt habe sich auch im April dieses Jahres bemerkbar gemacht, als 16 Spielerinnen gemeinsam mit Oltmanns nach London reisten, um eine ehemalige Mitspielerin zu besuchen. Dort nahmen die Oldenburgerinnen auch an einem Hockey-Turnier teil und belegten den zweiten Platz.

Im März nächsten Jahres wollen die GVO-Mädchen nach den Spielen in der Liga an einem Turnier in Bremen teilnehmen, ehe mit dem heimischen „Cäcilien-Cup“ die Hallensaison abgeschlossen wird. Ein Teil der Mädchen wird danach das Team verlassen. Denn im April finden im Hockey die Jahrgangswechsel statt. Die Spielerinnen des Jahrgangs 2006 steigen dann in die U 14 auf und werden gemeinsam mit dem Jahrgang 2005 das A-Mädchen-Team bilden.