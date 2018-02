Juniorinnen wollen Platz eins sichern

Oldenburg /Hamburg Platz eins sichern und die weiße Weste wahren, heißt es für die A-Juniorinnen des VfL: An diesem Samstag (16 Uhr) sind sie am zweiten Spieltag der Zwischenrunde der Jugendhandball-Bundesliga zu Gast beim AMTV Hamburg.

In ihrer Vierergruppe gewann die Oldenburger Mannschaft von Trainer Andreas Lampe das erste Spiel gegen JSG Ahlen deutlich mit 41:27. Dank der besseren Tordifferenz eroberten sie vor Bayer Leverkusen – das sich mit 31:21 gegen Hamburg durchsetzte – die Spitzenposition.

Nur die ersten beiden Teams erreichen nach drei Spieltagen das Viertelfinale. Und eben dort wollen die VfL-Talente auch diesmal wieder hin. Das Weiterkommen würde zudem zur Teilnahme an der Bundesliga in der nächsten Saison berechtigen. Zum Team gehören werden auch Lisa-Marie Fragge und Jane Martens, die sonst in der Frauenhandball-Bundesliga spielen. Zum Abschluss der Zwischenrunde empfangen die Oldenburgerinnen am Sonntag, 25. Februar, Bayer Leverkusen in der heimischen Sporthalle Wechloy.