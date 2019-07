Oldenburg /Hamburg Viel über die Sportart, über die Taktik und über die eigenen Kraftressourcen haben Studentinnen und Studenten von der Uni Oldenburg bei den 72. Deutschen Hochschulmeisterschaften im Rudern in Hamburg gelernt. „Letztendlich waren alle sehr zufrieden mit dem Wochenende – und man hatte sehr viel Spaß zusammen und gute Ergebnisse erzielt“, lautete das Fazit von Marek Hesse, der zu den erfahrensten Ruderern der 17-köpfigen Gruppe gehörte.

Zwei Vierer starteten in der Anfängerkategorie im GiG-Doppelvierer mit Steuerfrau. „Die Rennen zeichnen sich dadurch aus, dass die Studenten noch keine Regatta gefahren sind und auch noch nicht lange rudern, also meist erst durch einen Studentenkurs an den Sport gekommen sind“, erklärt Hesse.

Der Frauenvierer mit Veronika Volbers, Victoria Becker, Kristina Kötterheinrich, Hannah Losch und Steuerfrau Veronika Hönes verpasste im Vorlauf um 0,4 Sekunden Rang drei und das damit verbundene direkte Halbfinalticket. Im folgenden Hoffnungslauf fehlte nach den 400 Metern knapp eine Sekunde zum Weiterkommen, so dass sich das Team mit Platz 13 begnügen musste.

Konfusion vor Start

Der Oldenburger Anfänger-Männervierer war mit Philipp Bothe, Lukas Langel, Felix Bormann und – mangels eines vierten Mannes – Johanna Meerkamp sowie wiederum Steuerfrau Hönes besetzt. Nachdem die Qualifikation für das Halbfinale in Vor- wie Hoffnungslauf nicht gelungen war, herrschte kurz Verwirrung. Dass es in einem weiteren Rennen um den Einzug ins Finale C oder D gehen sollte, bekamen die Oldenburger erst vier Minuten vor dem Start mit.

„Als dann festgestellt wurde, wie knapp es wurde, den Start noch pünktlich zu erreichen, packten alle mit an und brachten das Boot zu Wasser“, berichtete Hesse. Erschöpft von der Aktion reichte es nur zu Platz vier und dem Sprung ins D-Finale. Darin wurde das Team Dritter und erreichte damit insgesamt Platz 21.

„Alle neun ,Anfänger’ waren sehr zufrieden mit ihrer ersten Regatta und bedankten sich bei Isabel Sturm und Charlotte Berek“, erklärte Hesse. Das Duo hatte den Hochschulkurs angeboten und den Novizen so die Teilnahme an den Hochschulmeisterschaften ermöglicht.

Selbst waren Sturm und Berek in Hamburg mit Nele Oberkönig und Beatrice Lüße im Frauen-Doppelvierer der Fortgeschrittenen über die 1000-Meter-Distanz gestartet. Im Vorlauf war schnell klar, dass sich die Kielerinnen das direkte Ticket in den Endlauf sichern würden, so dass die Oldenburgerinnen Kräfte für den Hoffnungslauf sparten.

Dort reichte es aber nicht zu Platz zwei, der das A-Finale bedeutet hätte. Das Team um Schlagfrau Oberkönig wurde Dritter, war aber danach mit Position zwei im B-Finale und damit insgesamt Rang acht vollkommen zufrieden.

Hesse startete derweil als Schlagmann im Oldenburger Männervierer mit Erik Plate, Patrick Osterkamp und Tom Puls, die ebenfalls alle schon einige Rudererfahrung besitzen. Auch sie mussten im Vorlauf frühzeitig einsehen, dass der direkte Weg ins A-Finale nicht möglich sein sollte und nahmen ein wenig Kraft raus.

„An Ressourcen gezerrt“

Der folgende Hoffnungslauf war „vermutlich einer der spannendsten des ganzen Tages“, sagte Hesse, der sich mit seinen Kollegen knapp hinter der Uni Marburg auf Platz zwei hielt, mehrere Angriffe eines Hamburger Bootes abwehrte, aber am Ende mit 0,9 Sekunden Rückstand das A-Finale verpasste.

„Das ist keinesfalls als Niederlage zu sehen. Angesichts unserer sehr kurzen Vorbereitungszeit und der extrem starken Konkurrenz konnten wir zeigen, was in uns steckt“, meinte Plate, der mit seinen Kollegen im B-Finale Rang zwei und damit insgesamt auch Position acht verbuchte.

Danach starteten Hesse und Plate sowie Osterkamp und Puls jeweils noch im Zweier, brachen den Wettbewerb nach der großen Anstrengung im Vierer aber jeweils vorzeitig ab. „Bei beiden Booten war klar, dass nicht mehr viel ging“, resümierte Hesse: „Die Vierer-Rennen haben deutlich an den Reserven gezerrt.“