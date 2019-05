Bärenkids bestehen Formcheck

Oldenburg /Hameln Kurz vor dem Auftakt der diesjährigen Schülerserie Nord, bei der in dieser Saison sechs Wettkämpfe in der Region auf die Talente des 1. TCO „Die Bären“ warten und die an diesem Wochenende in Stade startet, haben sich die Nachwuchskräfte aus Oldenburg 30. Hamelner Triathlon einem Formcheck unterzogen.

Bei besten Wettkampfbedingungen sicherte sich Helen Eichholz beim Volkstriathlon (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) den zweiten Platz bei den Juniorinnen. In der männlichen Jugend B erreichte Lenny Wefer (Jahrgang 2004) mit einer Zeit von 40:06 Minuten Platz zwölf.

Im stark besetzten Wettbewerb der Schülerinnen A, in dem die Distanzen 400 Meter sowie 10 und 2,5 Kilometer zu bewältigen waren, erzielte Esther Eichholz (2006) Rang drei. Ihre TCO-Kolleginnen Kaija Budde und Carla Hake (beide ebenfalls 2006) belegten die Positionen 13 und 15.

Nina Budde (2009) verfehlte im Feld der Schülerinnen B (200 Meter, 5 Kilometer, 1 Kilometer) nur um sechs Sekunden einen Platz auf dem Treppchen. Mit einer starken Zeit von 23:59 Minuten wurde sie Vierte.