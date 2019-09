Oldenburg Die ganze Verbandsliga schaut auf Oldenburg, wenn an diesem Freitagabend um 20 Uhr die neue Saison eingeläutet wird. Denn der Tvd Haarentor gibt beim Heimspiel in der Halle am Brandsweg gegen die Gäste des Aufsteigers TSV Daverden den Auftakt zur Punktejagd.

In der vergangenen Spielzeit war Haarentor unter Vaidas Dilkas nur undankbarer Elfter geworden. Immer wieder hatten der Trainer und die Mannschaft mit argem Verletzungspech zu kämpfen – zu selten trat das Team mit vollen Kräften an. Und auch nun schon vor dem Saisonauftakt hat Haarentor die ersten Ausfälle zu beklagen. Leon Greb kann aufgrund einer Lungenverletzung für unbestimmte Zeit seiner Mannschaft nicht helfen. Desweiteren sind auch Bernd Spille (Sprunggelenk) und Oskar Böshans (Bänder) angeschlagen. Böshans wird gegen Daverden ebenfalls nicht mitwirken können.

Mit einem runderneuerten Kader wollen die Oldenburger unter ihrem neuen Trainer Ivo Warnecke natürlich einen gelungenen Start in die Spielzeit hinlegen. Warnecke leitet dabei eine verjüngte Mannschaft mit 13 neuen Akteuren – zum Großteil aus der eigenen A-Jugend aufgerückt. „Wir sind momentan ganz zufrieden“, sagt TvdH-Teammanager Matthias Voß und ergänzt: „Die Truppe ist in den letzten Wochen gut zusammengewachsen.“

Vor knapp vier Wochen hatten die Haarentorer beim eigens ausgerichteten Oldenburg-Cup vor eigenen Fans schon mal einen Vorgeschmack gegeben auf das, was sie zu leisten vermögen. In den zurückliegenden Wochen boten sich dem TvdH bei einem Trainingslager sowie mehreren Testspielen genügend Möglichkeiten für die Feinabstimmung. „Die Mannschaft will wissen, wofür sie seit Monaten geschwitzt hat“, heißt es auf der Internetseite des TvdH. „Mit dieser Mannschaft müssten wir eigentlich unter die ersten Fünf kommen. Wenn uns der Auftakt gelingt, ist viel möglich“, hofft Voß gleich auf drei Punkte.

Die Stunde der Wahrheit steht für Haarentor bevor: Sie schlägt heute um 20 Uhr in der Brandwegshalle.