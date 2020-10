Jugendfußball in Oldenburg: A-Junioren des JFV Nordwest zittern sich zum Sieg

Oldenburg Ein Wechselbad der Gefühle haben die Fußball-Talente des JFV Nordwest an diesem Regionalliga-Spieltag erlebt. Nur die U 19 verbuchte am Samstag im Duell mit Meppen Punkte. Die U 17 kassierte beim 1:2 bei den Emsländern den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit, während die U 15 in Braunschweig ausgekontert wurde.

• A-Junioren: JFV Nordwest - SV Meppen 3:2. Alles lief eigentlich wie am Schnürchen für die Gastgeber, doch es wurde noch einmal spannend. Linus Schäfer hatte mit einem Doppelpack (28. Minute, 48.) eine 2:0-Führung geliefert, ehe David Dere sogar auf 3:0 erhöhte (77.). Danach wurde es turbulent: Gelb-Rote Karte für einen JFVer (79.), 1:3 für Meppen (85.), hitzige Schlussphase mit dem 2:3 (93.). Der Abpfiff des Unparteiischen beendete aber die finale Zitterpartie für die Oldenburger, die nun mit zwei Siegen aus zwei Spielen einen Traumstart hingelegt und Platz zwei erobert haben.

• B-Junioren: SV Meppen - JFV Nordwest 2:1. Nicht weniger spannend verlief das Duell der U-17-Kicker. Nach früher JFV-Führung durch Tom Gaida (7.) glichen die Gastgeber kurze Zeit später in einer Partie auf Augenhöhe aus (17.). Die beide Mannschaften schenkten sich nichts, bis Meppen in der ersten Minute der Nachspielzeit der Siegtreffer gelang. „Wir sind nicht zwingend genug gewesen, Druck nach vorne zu genieren, um den zweiten Treffer zu machen“, erklärte JFV-Trainer Tim Körner, der aber dennoch lobende Worte fand: „Trotzdem haben wir über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht, aber uns am Ende leider nicht belohnt.“ Mit einem Punkt aus den ersten beiden Begegnungen liegen die Oldenburger vorerst auf Position elf.

• C-Junioren: Eintracht Braunschweig - JFV Nordwest 0:3. Ins offene Messer gelaufen sind – bildlich gesprochen – die U-15-Talente des JFV. „3:0 hört sich natürlich klar an, das war’s aber nicht, wenn man sich den Spielverlauf anschaut“, erklärte Trainer Wolfgang Horn. Seine Mannschaft hatte „das Spiel im Griff“, doch er musste zuschauen, wie zwei lange Bälle der Braunschweiger innerhalb kurzer Zeit zu zwei Gegentreffern führten (26., 29.). „Da sind wir leichtsinnig geworden und haben einfach nicht gut gestanden“, meinte Horn. Das 0:3 kassierten die Gäste durch einen direkt verwandelten Freistoß. Mit einem Punkt aus drei Spielen steht der JFV knapp vor den Abstiegsrängen auf dem zwölften Platz.