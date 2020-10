Jugendfußball in Oldenburg: Talente von VfB und VfL spielen für Landesauswahl

Oldenburg Zwei Nachwuchskräfte vom VfB Oldenburg und ein Talent vom VfL Oldenburg gehören zu den Aufgeboten, die der U-14-Landesauswahltrainer Malte Froehlich für einen Lehrgang und ein Vier-Länder-Turnier nominiert hat. Insgesamt wurden 35 Fußballspieler des Jahrgangs 2007 zu den Maßnahmen und Spielen in der zweiten Oktoberhälfte eingeladen.

• Auf nach Sachsen

Die beiden VfBer Jesper Riermann und Anton Solowjew sollen vom 23. bis 25. Oktober mit dabei sein, wenn ein NFV-Team in der Sportschule Egidius Braun in Leipzig einen Gemeinschaftslehrgang mit einer Auswahlmannschaft des Fußballverbandes Sachsen absolviert. Teil davon sind zwei Testspiele gegeneinander am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Oktober, jeweils um 10.30 Uhr.

Das NFV-Aufgebot: Lennox Anlauf, Trevor Chidubem Benedict, Jan Bürger, Michele Gianchino, Tyrese Joran Igwesi, Mario Frederic Mbassi, Till Neininger, Laurin Peters, Bennet Pohl, Leonardo Santos Randazzo, Julius Teuber (alle VfL Wolfsburg), Julien Luca Gille, Johan Spallek (beide Eintracht Braunschweig), Jesper Riermann, Anton Solowjew (beide VfB Oldenburg), Glen Viebrock (JFV Heeslingen), Mats Wegner (RW Damme) und Agit Yavsan (VfL Westercelle).

• Auf nach Meck-Pomm

VfL-Talent Damian Mika Tam soll direkt danach mit dabei sein, wenn ein NFV-Team vom 26. bis 28. Oktober nach Mecklenburg-Vorpommern fährt. An dem Vier-Länder-Turnier in Güstrow nehmen zudem die Gastgeber sowie Mannschaften aus Sachsen und Brandenburg teil. Die Auswahl von Froehlich spielt am Montag, 26. Oktober, um 16.30 Uhr gegen Sachsen, trifft am Dienstag, 27. Oktober, um 9.30 Uhr auf Mecklenburg-Vorpommern und fordert am Mittwoch, 28. Oktober, um 10.30 Uhr die Brandenburger.

Der NFV-Kader: Joel Kwarteng Awuah, Samuel Gonzales Gesto, Fiete Hartwig, Kylian Pfitzner, Ben Weber (alle Hannover 96), Domenik Goldberg, Pirmin Kläne-Menke, Georg Albert Tidow (alle JFV Calenberger Land), Lukas Radomski, Bastian Redeker, Kian Salovic (alle Eintracht Northeim), Levin Jürgens, Julian Walker (beide SV Meppen), Eric Rahe, Jakob Wiehe (beide VfL Osnabrück), Mattis Mende (SV Alfeld) und Damian Mika Tam (VfL Oldenburg).