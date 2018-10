Oldenburg Was war los in dieser Woche? In unserem Format „Käffchen?!“ plaudern NWZ-Redakteure über die Themen der Woche, die eigenen Eindrücke und über Reaktionen der Leser.

Sportlich geht es in dieser Woche weiter: Tatiana Gropius ist eine der Projekt-Volontärinnen der Aktion „Lauf geht’s“ und steht nun nach einem halben Jahr Training kurz vor ihrem ersten Halb-Marathon. Im Gespräch mit Ulrich Schönborn erzählt sie von ihren Erfahrungen: Welche Herausforderungen musste sie bei der Vorbereitung meistern?