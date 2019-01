Oldenburg In unserem „Käffchen?!“ plaudern NWZ-Redakteure über aktuelle Themen, die eigenen Eindrücke und über Reaktionen der Leser.

In der aktuellen Folge geht es um Sport: An diesem Freitag startet die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga. NWZ-Sport-Redakteur Lars Blancke und der stellvertretende Chefredakteur Ulrich Schönborn sprechen über das Meisterschaftsduell zwischen Bayern München und Borussia Dortmund sowie die Chancen des SV Werder Bremen auf die internationalen Plätze.

