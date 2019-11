Oldenburg Veränderungen geschehen oft schleichend. Ohne es zu merken, wird ein Mensch zu einer anderen Person. So war es auch für Oliver Müller*. Vor drei Jahren wurde dem 56-Jährigen ein Hypophysenadenom – ein gutartiger Gehirntumor – diagnostiziert. „Die Ärzte gehen davon aus, dass der zwei Zentimeter große Tumor an der Hypophyse vor 10 bis 15 Jahren anfing zu wachsen“, erklärt er.

Die Auswirkungen, die das zur Folge hatte, sollten Olivers Leben nachhaltig verändern. Denn die Hypophyse, auch Hirnanhangdrüse genannt, spielt eine zentrale Rolle bei der Regulation des Hormonsystems. Sie produziert Cortisol, die Schilddrüsenhormone T3 und T4, Testosteron, Östrogen und das Hormon Prolaktin.

„Als ich vom Arzt untersucht wurde, hatte ich die achtzigfache Menge des weiblichen Hormons Prolaktin in meinem Körper. Ich war wie weichgespült. Anders kann ich es nicht beschreiben“, erklärt Oliver. Er sei „brav und artig“ gewesen und habe vielem zugestimmt, auch wenn er eigentlich anderer Meinung war. „Ich bin jedem Streit aus dem Weg gegangen“, sagt er. Er habe sich immer mehr zurückgezogen, war ruhiger als sonst und fühlte sich schnell erschöpft, erklärt er.

Hormonbildender Tumor

Der wachsende Tumor produzierte Prolaktin. Ein Hormon, das bei Frauen zur Milchproduktion führt. In Olivers Körper bewirkte das Hormon einen drastisch verminderten Testosteronwert. „Es fing damit an, dass ich mich müde, kaputt und antriebslos fühlte“, erklärt er. Aufschluss gab ein MRT, das sein Hausarzt angeordnet hatte. Heute sagt Oliver, er sei von der Diagnose nicht geschockt gewesen. „Ich wusste gar nicht, was das bedeutet. Erst der Besuch beim Endokrinologen hat mir geholfen“, sagt er.

Was ist Endokrinologie? Endokrinologie ist die Lehre von den Hormonen, dem Stoffwechsel und den Erkrankungen auf diesem Gebiet. Hormone werden von Drüsen, z.B. der Schilddrüse und der Hirnanhangdrüse in das Blut abgegeben. In Oldenburg ist Medicover MVZ Oldenburg der Ansprechpartner für die Fachbereiche Endokrinologie, Diabetologie sowie Hormon- und Stoffwechselanalytik. Seit 30 Jahren arbeitet Dr. med. Michael Droste als Endokrinologe in Oldenburg. Um die Nebenniere und Hypophyse geht es bei einer öffentlichen Vorlesung, die Dr. Droste hält – am Dienstag, 28. Januar 2020, ab 11 Uhr am Campus Wechloy, Gebäude W 16.

Der Tumor sollte nicht operiert werden. Stattdessen wurde dem 56-Jährigen ein Medikament verschrieben, das dem Wachstum des Tumors entgegenwirken sollte. „Es ist der einzige Hypophysentumor, der medikamentös behandelt werden kann“, sagt Dr. Michael Droste. Er arbeitet seit 30 Jahren als Endokrinologe in Oldenburg. „Das ist eine seltene Tumorart“, erklärt der Arzt. Die Medizin gehe davon aus, dass jedes Jahr pro 100 000 Menschen circa drei Personen neu erkranken. In Deutschland gebe es jedes Jahr circa 2400 Operationen von Hypophysenadenomen.

Die Medikamente veränderten für Oliver alles. Als die Behandlung anfing zu wirken, wurde er plötzlich zu einem „Kerl“, wie er sagt. „Ich hatte so viel Kraft und konnte nicht still sitzen. Das war ein schlagartiger Umschwung. Alles, sogar mein Denken hat sich verändert“, beschreibt Oliver die Veränderungen in seinem Körper. Er habe sich „super“ gefühlt und trainierte für den Oldenburger Halbmarathon.

Emotionale Schlucht

Doch die für Oliver absolut positiv wirkenden Wesensveränderungen hatten katastrophale Auswirkungen auf andere Bereiche seines Lebens. „Ich war immer Oliver, der Familienmensch. Meine Frau hat mit einem zurückhaltenden, ruhigen Typen gelebt. Und den gab es jetzt nicht mehr“, sagt der 56-Jährige. Plötzlich habe er sein eigenes Ding im Kopf gehabt. „Es hat ganz sicher den Anschein gemacht, als wäre ich ein egoistisches Arschloch geworden. So ganz bestreiten kann ich das nicht“, sagt Oliver. Seine Ehe ging in die Brüche. Zwar habe sich das Ehepaar zuerst nur für eine Trennung auf Zeit entschieden, doch die emotionale Schlucht konnte nicht überwunden werden.

Innerhalb von zwei Jahren sei das Leben, das er kannte, zu Ende gewesen. „Niemals hätte ich mir vorstellen können, mich zu trennen. Und dann bin ich sieben Schritte auf einmal gegangen, meine Frau konnte da nicht hinterherkommen“, beschreibt er die Situation. Nach der Trennung habe er damit begonnen, sein „Leben zu leben“. Er habe neue Leute kennengelernt und „kaum eine Feier abgesagt“. Auf einmal sei es viel leichter gewesen, auf Menschen zuzugehen.

Sich selbst am nächsten

Trotz der guten Behandlung seines Arztes, war Oliver nicht auf die Wesensveränderungen vorbereitet, die durch den sich normalisierenden Hormonhaushalt ausgelöst wurden. „Aber ich finde es albern, den Tabletten die Schuld für das Scheitern unserer Ehe zu geben. Die haben nur wieder den ganz ursprünglichen Zustand hergestellt“, sagt der 56-Jährige.

Heute wohnt Oliver in seiner eigenen Wohnung. Seit kurzem hat er eine neue Freundin. Er sei egoistischer geworden, stehe sich jetzt selber am nächsten. „In den letzten Jahren habe ich gemerkt, wie verrückt das Leben ist.“ Seinem alten Leben trauert der 56-Jährige trotzdem hinterher. Es mache ihn traurig, wenn er daran denke, was für ein „schönes Leben und eine tolle Frau“ er hatte. „Aber ich kann und will das nicht rückgängig machen“, sagt Oliver.

* Name von der Redaktion geändert