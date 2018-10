Oldenburg Am 6. Mai dieses Jahres startete das Training der Hobbyläufer. Am vergangenen Sonntag fanden die Lauftreffs dann ein letztes Mal statt – und jetzt steigt die Aufregung. Denn am kommenden Sonntag werden die knapp 350 Teilnehmer der NWZ-Aktion „Lauf geht’s“ beim „Oldenburg Marathon“ an den Start gehen und entweder zehn Kilometer oder einen Halbmarathon (21,1 Kilometer) laufen.

Gute Laune am Utkiek

Die Stimmung beim letzten Lauftreff am Utkiek in Oldenburg war ausgelassen. Bei sommerlich-herbstlichen Temperaturen um die 20 Grad kamen die Läufer in der Anfängergruppe „Latte Macchiato“ ein letztes Mal zusammen. Wohin man auch schaute, überall blickte man in fröhliche Gesichter. So lief parallel zum Aufwärmprogramm Musik aus den Boxen. Kurz vor dem Halbmarathon wird die Trainingsbelastung kontinuierlich heruntergefahren. Die 45 Minuten Laufen kamen so manchem Teilnehmer wie ein lockerer „Spaziergang“ vor. Eine bemerkenswerte Leistung, wenn man bedenkt, dass manche der Teilnehmer vor Lauf geht’s jahrelang keinen Sport getrieben hatten.

Doch auch während des Halbmarathons werden die Teilnehmer nicht auf ihre Trainer verzichten müssen. Manche werden – wie zum Beispiel Ina Harms – mit einem roten Luftballon in der Menge laufen. Darauf steht die Zeit, mit der sie in etwa im Ziel einlaufen werden. So sorgen die Lauf-geht’s-Trainer, auch Pacemaker genannt, für etwas mehr Orientierung während des Halbmarathons.

Vorfreude am Campus

„Ich glaube, ich versuche beim 1:55-Pacemaker zu laufen, das sollte ich mir zutrauen können“, sagte Sandra Blaser. Sie lief die letzten sechs Monate beim Lauftreff am Campus Wechloy in der schnellsten, der „Espresso“-Gruppe mit. Auch hier fand am vergangenen Sonntag der letzte gemeinsame Lauf statt. Und auch in Wechloy war die Vorfreude auf das kommende Wochenende immens. Während einige Läufer schon ein konkretes zeitliches Ziel ins Auge gefasst haben, wollen andere einfach nur ankommen und den Halbmarathon genießen.

Bei einem waren sich alle sicher: Die Lauftreffs am Sonntag waren das halbe Jahr über ein absolutes Highlight. „Es ist die Gemeinschaft und die Kameradschaft, die einfach toll waren und weshalb das Training so viel Spaß gemacht hat“, sagte die 72-jährige Waltraud Weber. Lauf-geht’s-Trainerin Simone Günther ist sich sicher: Alle, die das Training in den letzten Wochen durchgezogen haben, werden am Sonntag ins Ziel laufen. Auch das ein oder andere Wehwehchen, das sich nach den letzten Wochen eingeschlichen hat, kann die Läufer am Campus Wechloy nicht mehr stoppen.

Für die Hobbysportler am Utkiek gab es zum Abschluss noch eine Überraschung. Alle Läufer durften sich über ein Glas alkoholfreien Sekt und ein wenig Schokolade freuen.