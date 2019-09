Oldenburg /Leeuwarden Das Paddel schwang im Takt seines Pulses. Das wacklige Board unter den Füßen. Zweifel zerrten an den Schultern, Gegenwind peitschte ins Gesicht. Der Körper schrie stopp, doch der Wille führte. Es waren nur noch wenige Kilometer. Die Uhr schlug 19.31 als er das Ziel der berühmten 11-City-Tour in Holland erreichte. 210 Kilometer und 33,5 Stunden lagen hinter ihm: Stefan Grosch, leidenschaftlicher Stand-Up-Paddler.

Doch von Anfang: Stephan Grosch und das Wasser – schon immer unzertrennlich. „Das Element Wasser ist ein unentbehrlicher Teil von mir“, erzählt Grosch. Der erfahrende Surfer entdeckte im Urlaub 2009 das Stand-Up-Paddling (SUP) für sich. Eine Wassersportart, bei der eine Person auf einem Board steht und sich mithilfe eines Paddels fortbewegt. „Dieser Sport ist sehr facettenreich. Es ist die ideale Verbindung von Naturerlebnis und körperlicher Fitness“, schwärmt Grosch. Nach der Aufnahme des SUP im Sportverein Post SV Oldenburg nahm alles seinen Lauf: Das Hobby wurde zur Leidenschaft, zahlreiche Meisterschaften wurden in die Heimat gebracht. Der Oldenburger war nicht mehr zu bremsen. 2014 stieß Grosch auf die 11-City-Tour durch das holländische Friesland. In der Regel werden die 210 Kilometer in fünf Tagesetappen bewältigt, doch der ehrgeizige Paddler fügte sich keiner Norm: Wieso nicht gleich die gesamte Strecke an einem Stück fahren?

Hartes Training

„Ich gebe zu, es war eine fixe und blauäugige Idee“, erinnert sich der Oldenburger schmunzelnd. Die Non-Stop-Version des Rennens sei selbst für erfahrende Paddler eine große Herausforderung. Nach wenigen Trainingseinheiten, die mit 8 bis 12 Kilometern nicht einmal ein Bruchteil der Strecke ergaben, wurde sich von der voreiligen Idee verabschiedet – vermeintlich. Erfolgreiche Rennen der letzten Jahre weckten Groschs Traum der Teilnahme am Non-Stop-Rennen wieder zum Leben. Er meldete sich an.

Ein hartes Training stand an, doch besonders wichtig sei die mentale Vorbereitung gewesen. „Mein Team, also mein bester Freund und meine Frau, standen immer hinter mir und gaben mir die notwendige Kraft.“, berichtet Grosch dankbar. Am Samstag, 7. September 2019, war es soweit: Stephan Grosch stand mit Board in der Hand und Ehrgeiz im Herzen am Start der 11-City-Tour in Leeuwarden. Ausgerüstet mit GPS-Trackern und Lampen für die Nacht konnte es losgehen. Im Vorfeld teilte sich Grosch die Strecke in etwa 25 Kilometer lange Etappen ein, zwischen denen er 15-minütige Pausen einlegte. Dort wartete sein Team mit Essen, Wechselklamotten und Ansporn.

Die Wettervorhersage warnte vor starkem Wind und Regen. Was wird die Paddler erwarten? 10 Uhr – die Startpistole knallte. Die ersten Kilometer verliefen reibungslos. Grosch legte die Strecke sogar in einer höheren Geschwindigkeit als erwartet zurück. Dann traf ihn ein Wettertief: „Der Wind war extrem. Es war wie das Fahren gegen eine Wand. Ich kam kaum vorwärts“, erinnert sich der Paddler.

Das Halten auf dem Board schien unmöglich. Grosch fiel in den Fluss. Mit nassen Kleidung und unterkühltem Körper musste es weitergehen. Der Gegenwind ließ Geschwindigkeit sinken und Zweifel wachsen. Weitermachen oder Aufgeben? „Mein Kopf sagte Stopp und der Akku war leer. Aufgeben war eine Option“, gibt Grosch zu. Ein kurzer Stopp und Mut -machende Worte seiner Frau gaben ihm Kraft, weiterzukämpfen.

Die absolute Dunkelheit wartete bereits auf ihn. Die nächtliche Fahrt stand bevor. Für Stephan Grosch war es ein wertvolles Erlebnis: „Es war eine ganz neue Sinneserfahrung der Natur. Ich hörte ihr viel intensiver zu“. Die Flusswege führten ihn durch unberührte Landschaften und kleine Ortschaften, in denen die Fenster der Häuser in der Nacht leuchteten.

Kampf gewonnen

Das Board glitt über den spiegelglatten Kanal, als sich am frühen Morgen ein Farbspektakel am Himmel entfaltete. Alle Last und Schmerz war vergessen: „Ich allein und die Natur. Eine himmlische Ruhe“, beschreibt Grosch. Und es gab ihm Energie für die letzten Meter: „Ich wusste: Jetzt kannst du es schaffen!“

Und er hatte recht: Nach 33.5 Stunden erreichte Stephan Grosch, als Siebter und als dritter Deutscher überhaupt, erfolgreich das Ziel der Non-Stop-11-City Tour. „Ich wurde überwältigt von Glückshormonen und unbeschreiblicher Freude“, blickt der Paddler zurück. Es sei eine unvergessliche Erfahrung gewesen. Ein Kampf zwischen Körper und Geist, Mensch und Natur. Nun steht es 1:0 für Stephan Grosch.