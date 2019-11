Oldenburg Heute vor genau fünf Jahren, am 26. November 2014, gab Udo Jürgens ein Konzert in Oldenburg. 5500 Zuschauer kamen damals in die ausverkaufte EWE-Arena. Knapp einen Monat später dann die Schock-Nachricht: Udo Jürgens ist tot. Am 21. Dezember 2014 brach der gebürtige Österreicher bei einem Spaziergang in seiner Wahlheimat, dem schweizerischen Gottlieben, zusammen. Er starb an akuter Herzinsuffizienz. Dass der große Musiker eines seiner letzten Konzerte in Oldenburg gibt – damit hätte wohl niemand gerechnet.

Heimspiel für Sänger

Für Jürgens war es ein wenig wie nach Hause kommen, denn seine Wurzeln entspringen hier. Sein Großvater Heinrich Bockelmann war nämlich ein waschechter Oldenburger, wuchs an der Bremer Straße auf. Das Geburtshaus Bockelmanns steht sogar noch immer: Es ist die Nummer 65 – das letzte Haus – von der Kavallerie-Kaserne in Osternburg. Heute hat es einen Anbau mit einem Friseurgeschäft.

Auch heute noch ist Jürgens mit seiner Musik allgegenwärtig. Kein Wunder - schrieb er doch mehr als 1000 Lieder und verkaufte weit über 100 000 Tonträger. In diesem Jahr hätte die Showlegende ihren 85. Geburtstag gefeiert. Anlässlich dieses Ereignisses wurde sein Erfolgsmusical „Ich war noch niemals in New York“, das es von den deutschen Bühnen bis nach Tokio schaffte, verfilmt und auf die große Leinwand gebracht. Hier spielen unter anderem Heike Makatsch, Uwe Ochsenknecht und Katharina Thalbach die Hauptrollen.

Geschichte geschrieben

Udo Jürgens zweifelsohne ist eine Legende. Sein Lebenswerk bleibt uns erhalten und vor allem unvergessen. Dass die Oldenburger eines seiner letzten Konzerte gesehen haben, ist wohl geschichtsträchtig.