Leichtathletik: Gutzeit greift 11-Sekunden-Marke bei Jugend-DM an

Oldenburg Lange mussten die Leichtathleten warten, ehe wieder Starts im Marschwegstadion möglich gemacht wurden. Zu einer Zeit, wo eigentlich das Saisonende eingeläutet wird, bot der Kreis Oldenburg-Stadt bei einem Abendsportfest die Möglichkeit zu einem Heimwettkampf.

207 Aktive von 74 Vereinen aus neun Landesverbänden wollten die Chance auf gute Ergebnisse wahrnehmen.

11 Sekunden könnte Tim Gutzeit (BTB) über 100 Meter unterbieten, wenn er am kommenden Wochenende bei der wegen der Corona-Krise um sechs Wochen verschobenen Jugend-DM in Heilbronn antritt. Für den U-20-Sprinter war das Abendsportfest der letzte Test. Seine als 100-Meter-Sieger bei Gegenwind erzielten 11,15 Sekunden entsprechen in etwa seiner Jahresbestzeit (11,01).

400 Meter legt Gutzeit eher selten zurück. Die Stadionrunde meisterte er am Marschweg in neuer persönlicher Bestzeit von 51,17 Sekunden. Für Heilbronn ist er über 100 und 200 Meter qualifiziert.

3 Hundertstel lag Jan de Vries über 800 Meter vor DSC-Kollege Jan Bollhorst. Der U-20-Mittelstreckler, der längere Zeit durch eine Verletzung ausgebremst worden war und auf die in diesem Jahr angestrebte Teilnahme an den Jugend-DM verzichten muss, kam in seinem ersten Saisonrennen über diese Distanz in 2:01,10 Minuten ins Ziel. Bollhorst gewann in 2:01,13 Minuten die Männerwertung.

100 Meter sprintete Jakob Buchberger (M 14, DSC) in 12,04 Sekunden, sein Bruder Jonas (U 18) sprang 1,75 Meter hoch, Jost Hornbostel (U 18, DSC) lief die 800 Meter in 2:12,95 Minuten.

6 Hundertstel betrug die Spanne, in der Oldenburgs schnellste 100-Meter-Sprinterinnen an diesem Tag lagen. In der Frauenklasse verbuchten die BTBerinnen Vanessa Hintz und Almut Schwarzkopf 13,10 und 13,13 Sekunden. In der U 18 lief Fenja Malek (DSC) in 13,16 Sekunden ins Ziel. Ihre Vereinskameradin Marei Grebe benötigte in der U 16 13,81 Sekunden.

800 Meter legte Anna-Lena Koers (BTB) als schnellste Frau in 2:29,02 Minuten zurück. Dicht heran kam an diese Zeit U-18-Athletin Aenne Kintz (BTB, 2:29,19). Beste U-16-Läuferin über diese Distanz war Verena Rahn (BTB, 2:33,29. Tomke Köhler (DSC) kam über 400 Meter der Frauen auf 64,49 Sekunden.