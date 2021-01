Leichtathletik in Oldenburg: BTB-Geherin deklassiert Konkurrenz

Oldenburg Auch beim dritten Geher-Wettkampf über 3000 Meter bei der virtuellen Rotterdamer Winterserie hat Stella Peters vom Bürgerfelder TB die Konkurrenz deklassiert. In 16:45 Minuten lag die 22-Jährige, die erst im Spätsommer 2020 zum Gehsport gekommen war, mit fast drei Minuten Vorsprung vorn.

Erneut ließ die Oldenburgerin nicht die weibliche wie auch die männliche Konkurrenz weit hinter sich. Bisher hatte sie einzig bei ihrem ersten 5000-Meter-Rennen im November einem Mann den Vortritt lassen müssen.

Andreas Ritzenhoff holte sich in 27:48 Minuten seinen dritten zweiten Rang über 5000 Meter, in seiner M-50-Klasse lag er klar vorn. In Renate Köhler verbuchte auch die dritte BTB-Aktive in ihrer Alterskategorie über 5000 Meter Rang eins. Sie siegte in der W 70 in 38:51 Minuten und schickte damit auch einen Fingerzeig in Richtung nationale Konkurrenz. Die Serie geht am 7. Februar und 7. März weiter.

