Muscheites springt auf Weltrangliste

Oldenburg /Marburg Tennisspieler Lasse Muscheites hat seine ersten Punkte auf der Weltrangliste der International Tennis Federation (ITF) geholt. Der 23-Jährige von Regionalligist OTeV zog beim mit 15 000 US-Dollar dotierten ITF-Turnier in Marburg nach überstandener Qualifikation in die zweite Runde des Hauptfeldes ein. Dort unterlag Muscheites dem an Position vier gesetzten Peruaner Mauricio Echazu 6:4, 2:6, 6:7.

Anfang Juli hatte Muscheites an der Seite des Luxemburgers Tom Diederich seinen ersten Doppel-Titel auf der Tour der International Tennis Federation knapp verpasst. Das Duo musste sich erst im Endspiel in Saarlouis geschlagen geben.

Die ITF-Tour bildet international die erste Stufe für Athleten, die professionell spielen wollen. Die Weltrangliste der ITF ist seit diesem Jahr das zweite Ranking neben der übergeordneten ATP-Weltrangliste, die der aktuelle Wimbledon-Champion Novak Djokovic anführt.