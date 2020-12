Meisterschaftsabsagen: Leichtathleten verpassen Chance auf Landestitel

Oldenburg Oldenburgs Leichtathletik-Asse erhalten im Winter größtenteils keine Chance auf Titelduelle auf Landesebene. Der niedersächsische Verband hat die für Januar geplanten Hallen-Meisterschaften abgesagt. Nach Abwägung der Vor- und Nachteile plädierte das Präsidium für eine Absage und keine Verschiebung der Titelkämpfe der Männer und Frauen sowie der U 20, U 18 und U 16 aufgrund der Corona-Situation.

Wichtigstes Argument sei der Schutz der Gesundheit aller Mitglieder der „Leichtathletik-Familie“. Sollte es das Infektionsgeschehen im neuen Jahr zulassen, sollen laut Landesverband NLV kleine Qualifikationswettkämpfe für höherrangige Meisterschaften (zum Beispiel Deutsche Meisterschaften) in Hannover und Bremen angeboten werden.

Die Landesmeisterschaften in den Wurfwettbewerben (Winterwurf) sollen derweil in Oldenburg steigen. Für den 7. Februar sind die Kräftemessen der Männer und Frauen sowie der Talente in den Kategorien U 20 und U 18 geplant.

Laut NLV muss wegen der Entwicklung der Corona-Pandemie und der Vorgaben der jeweiligen Landesregierungen mit Absagen oder Verschiebungen jederzeit gerechnet werden. Der Terminplan werde ständig aktualisiert.