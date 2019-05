Kritisch

prüfen

Kommentar

Patrick Buck

Bis heute hat es niemand geschafft, den Busverkehr kostendeckend zu betreiben. Die neuen Verbindungen zum Ammerland sind kostspielig. Doch wenn dadurch weniger Autos durch die verstopften Straßen fahren, muss man sich das leisten. Allerdings ist nach einiger Zeit auch eine kritische Überprüfung nötig. Denn es gibt immer noch viele Menschen, die nicht mal mit dem Bus fahren würden, wenn er alle fünf Minuten in ihrem Vorgarten hielte. In diesem Fall würde die Allgemeinheit das Prestige der VWG teuer bezahlen, und das wäre falsch. Sofern Linien nicht funktionieren, ist das Geld an anderer Stelle besser angelegt, zum Beispiel in günstigeren Tickets, die ebenfalls zu mehr Fahrgästen führen könnten.

Patrick Buck über die Ausweitung des

Busangebots.