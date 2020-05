Nordwest-Award Für Verein „baskets4life“: 10 000 Euro für Basketball-Projekt aus Oldenburg

Oldenburg Großer Erfolg für den Oldenburger Verein Baskets4Life. In der Kategorie Gesundheit ist er mit dem renommierten Nordwest-Award ausgezeichnet worden. Das Team dahinter kann sich nun über ein Preisgeld von 10 000 Euro freuen.

Das Gewinnerprojekt

Bedacht mit dem Preis wurde der Verein für sein Projekt „StreetBaskets4Life“. In dessen Rahmen wurde bereits der Bau mehrerer Streetball-Felder (Basketball unter freiem Himmel) angestoßen und mitfinanziert. „Der Bau der öffentlich zugänglichen Courts beruht in diesem Projekt auf der exzellent gelungenen Zusammenarbeit von Sportvereinen, Landkreisen, Gemeinden und Schulen“, so Landrat Jörg Bensberg, 1. Vorsitzender der Metropolregion Nordwest, die den Preis vergibt. In Oldenburg entstand auf diese Weise der Platz an der Maastrichter Straße. Zudem hat der Verein Anlagen in Rastede, Bad Zwischenahn, Westerstede, Löningen, Jever, Brake und Nordenham gefördert.

Doch nicht nur die Infrastruktur, sondern auch der Sport an sich steht im Fokus des Vereins. In Kooperation mit den Schulen werden Arbeitsgemeinschaften oder Wahlpflichtkurse erweitert oder neu gegründet, in denen den Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis 16 Jahren die Grundlagen des Basketballs nähergebracht, aber auch Basketball-Turniere organisiert werden. Durch die öffentliche Zugänglichkeit der Plätze profitieren zudem nicht nur die Schulkinder eines jeden Standorts, sondern alle basketball-begeisterten, jungen Menschen.

Das Preisgeld soll laut Vereinssvorsitzendem Dr. Uwe Meiners für den Bau weiterer Plätze genutzt werden, vor allem dort, wo Mittel von anderer Stelle besonders knapp sind. Noch drei bis vier weitere Streetball-Plätze in diesem Jahr seien das Ziel. „Dafür brauchen wir die Kommunen als Partner, denn die Schulen vor Ort müssen die Plätze verwalten.

Weiterhin gibt es einen Imagefilm für das Projekt.

Der Nordwest-Award

Alle zwei Jahre schreibt die Metropolregion Nordwest die mit insgesamt 40 000 Euro dotierten Nordwest-Awards aus. Die Ausschreibung wendet sich an alle Akteure, die dazu beitragen, die vielfältige Attraktivität der Metropolregion zu stärken.

In der Metropolregion arbeiten Wirtschaft, Verwaltung, Politik und Wissenschaft zusammen, um die Region und ihre Zukunftsfelder gemeinsam weiterzuentwickeln und im internationalen Wettbewerb stark aufzustellen.

Weitere Gewinner

• Nordwest-Award I: Bremenports für das Projekt „Der CO2-neutrale Hafen Bremen/Bremerhaven

• Nordwest-Award II: Tante-Enso-Lasen, 24/7-Minisupermarkt im Landkreis Verden

• Nachhaltigkeits-Award: OOWV für das Projekt Multi-Reuse, Wiederaufbereitung und Bereitstellung von Abwasser für industrielle Zwecke in der Kläranlage Nordenham