Oldenburg Hinter den sieben Bergen kommen drei Zwerge ganz groß raus. Zoey, Anna und Neo dürfen nämlich Schneewittchen kennenlernen. Und die ist noch tausendmal schöner, als im Disney-Film. Deutsch spricht sie kaum und blond ist sie. Dafür kann sie Schlittschuh laufen – wie eine echte Eisprinzessin.

Julia Plaschinskaya ist eine von 25 Artisten des Russian Circus on Ice und gleichzeitig Regisseurin der aktuellen Schneewittchen-Show, mit dem das Moskauer Ensemble am Sonntag in Oldenburg zu Gast in der Weser-Ems-Halle war. Bevor das Familienspektakel am späten Nachmittag losging, durften Anna, Zoe und ihr kleiner Bruder Neo als Gewinner der NWZ-Verlosungsaktion einen exklusiven Blick hinter die Kulissen werfen.

Plötzlich Prinzessin

Und plötzlich war Anna Prinzessin: zwischen 300 verschiedenen Kostümen, die sich hinter der Bühne türmten, fischte die Siebenjährige zielsicher ein königliches Outfit heraus um es über die blonden Locken zu ziehen und sich ein bisschen wie ihr Liebling Dornröschen zu fühlen. „Zwei bis drei mal im Jahr fahren wir nach Disney-Land Paris“, sagt Sarah Drönner und ihre Tochter strahlt. Hier beim Russian Circus on Ice gibt es zwar keine winkenden Mickymäuse, dafür Wölfe, Papageien und Waschbären, die sich in den engen Gängen stapeln.

„Um Zeit zu sparen bekommt jeder Darsteller einen Stuhl, auf dem er seine Kostüme zurechtlegt“, sagt Rimma Wachsmann. Die Produzentin der Show erklärt ihren kleinen Gästen, dass die Artisten jeweils bis zu sieben verschiedene Rollen spielen und sich während des Spektakels auf der Bühne mehrmals umziehen müssen.

Der Wechsel ins Showbusiness

Noch ist von Hektik nichts zu spüren. Im Saal der Weser-Ems-Halle tummeln sich durchtrainierte Männer und Frauen in Sportkleidung und wirbeln Reifen und Keulen durch die Luft, als hätten sie nie etwas anderes getan. „Dabei sind die meisten von ihnen professionelle Eiskunstläufer gewesen“, sagt Rimma Wachsmann. Nach Ende der Sportkarriere wechseln etliche ins Showbusiness. Wer richtig Zirkus auf dem Eis machen will, durchläuft vor dem ersten Auftritt allerdings zwei bis drei Jahre Ausbildung – und lernt Seiltanz, Akrobatik, Einradfahren und Clownerie.

Clowns gibt es bei Schneewittchen nämlich auch. „Wie im echten Zirkus“, staunt Neo. Die fand der Fünfjährige schon beim letzten Roncalli-Besuch toll. „In unserem Stück sind das die Zwerge“, sagt Rimma Wachsmann und erzählt, dass der Russian Cirkus on Ice von einem Regisseur erfunden worden ist, der Artistik und Eiskunstlauf auf einer Manege vereinen wollte. Die Manege ist inzwischen nicht mehr rund, sondern eckig. Eine Bühne eben und der Regisseur längst tot.

Plastik statt Eis

Hinterlassen hat er ein großes Erbe. In diesem Jahr feiert das Showformat 55. Geburtstag. „Aber eigentlich ist Zirkus schon viel älter, den gibt es schon, so lange es Menschen gibt“, sagt die Produzentin. Neo ist beeindruckt, weniger von den Worten, als mehr von dem Mann, der hinter Rimma Wachsmann einen kleinwagengroßen Würfel durch die Luft wirft. Seine ältere Schwester Zoey und ihre beste Freundin Anna interessieren andere Dinge: „Ist das nicht kalt auf dem Eis, wenn man Spagat macht?“, wollen die Zweitklässlerinnen wissen und erfahren, „das ist Kunsteis“. Die großen Hartplastikplatten nimmt das Ensemble mit im Tourbus, wenn es landesweit auf Tournee ist und baut es an den Auftrittsorten auf, erklärt die Produzentin. Mit Turnschuhen und Winterstiefeln rutscht auf der Bühne keiner aus, davon dürfen sich die NWZ-Gewinner auch umgehend selbst überzeugen.

Anna, die wie Zoey leidenschaftlich gerne Inliner fährt, stellt sich die Frage, wie man mit Schlittschuhen auf die Ein- und Hochräder kommt. Einige Exemplare überragen die Siebenjährige um einen guten Meter. „Hiermit“, sagt Rimma Wachsmann und zieht eine Leiter hervor. Besonders komfortabel sieht es trotzdem nicht aus, als sich eine junge Darstellerin mit zwei Kilo schweren Schlittschuhen an den Füßen auf den wackeligen Drahtesel schwingt. Sie kommt, wie fast alle Ensemblemitglieder, aus Russland – einige aus der Ukraine – und gehört zu den wenigen ehemaligen Profisportlern, die im Land geblieben sind.

Der Ursprung von Schneewittchen

„Seit sich die politische Lage bei uns verändert hat, gehen viele ins Ausland um Karriere zu machen – zu Holiday on Ice oder zu Disney On Ice“, bedauert Rimma Wachsmann. Dennoch hat sie mit ihrem Team das inzwischen fünfte Märchen auf die Beine – oder besser Kufen – gestellt. Demnächst wollen die russischen Eiszirkuskünstler auch in Lohr am Main auftreten, wo das grimmsche Märchen Schneewittchen angeblich seinen Ursprung hat.

Und wer weiß, vielleicht gibt es bald Nachwuchs in der Darstellerriege, hinter den sieben Bergen, bei den drei Zwergen. Anna könnte sich schon vorstellen, auf der großen Bühne zu stehen. Vielleicht als blond gelocktes Dornröschen. Nur tausendmal schöner.