Oldenburg Vierzig Hot Chicken Wings kriegt selbst ein Kerl wie Marvin Köster nicht in einer Nacht platt gemacht. Da braucht er schon seine Jungs zur Unterstützung. Und etwas Bier.

Für beides ist an diesem Sonntag gesorgt. Wenn um halb eins in der Nacht der Startschuss zum 54. Super Bowl fällt, ist der Oldenburg-Knights-Spieler und Inhaber des Football-Fachgeschäfts „Makoer-Sports“ gut gewappnet. „Wenn man nur zu zweit oder dritt ist, geht man in eine der Bars, wo das Spiel gezeigt wird – aber wenn man ’ne richtige Mannschaft ist, guckt man irgendwo zu Hause“, sagt Marvin Köster. Das Super-Bowl-Angebot einer Fastfood-Kette mit 40 Wings wird natürlich geordert. Stimmung kommt bei dem Duell zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers sowieso auf. Von Marvins Jungs hat jeder seine Favoriten.

Wer nicht gleich eine ganze Mannschaft zum Teilen von frittierten Schweinereien und gemeinsam Grölen hat, braucht nur eine der Lokalitäten anzusteuern, die zur Super-Bowl-Party laden. Schon fast Kult unter Sportsfreunden ist der Strohhalmin der Wallstraße. Alle ab Anfang Januar erhältlich gewesenen hundert Tickets für die fulminante Fanparty sind allerdings vergriffen. Das Match live aus dem Hard Rock Stadium in Florida verfolgen kann man gemeinschaftlich aber auch im My Way an der Wallstraße. Am Programm des Abends wird noch bis kurz vor’m Kickoff getüftelt.

Schon 40 Reservierungen aber noch freie Plätze hat das Madison in der Mottenstraße. Seit 25 Jahren wird hier zusammen der Super Bowl gefeiert – zu verfolgen auf einer Großbildleinwand und vier TV-Geräten. Hotdogs sind gratis, alternativ können Gäste ein sogenanntes Rundumsorglospaket mit Getränken und Pizza inklusive buchen. Erfahrungsgemäß empfiehlt es sich, rechtzeitig zu kommen – letztes Jahr mussten 40 Leute wegen Überfüllung weiterziehen.

Ein paar Ecken weiter am Abraham öffnet die 3Raumwohnung schon ab 19 Uhr ihre Türen. Bis vier Uhr früh gibt es eine Hotdog-Flatrate zu 5,90 Euro oder eine Getränke-Flat für 29,90 Euro. Kostenlos Dartspielen darf jeder.

Kuriose Snack-Halter

Ganz klassisch kann das Spiel auch in der Sportbar Lindenkroogin der Lindenstraße verfolgt werden. Ab 20 Uhr können sich die Gäste auf zwei großen Bildschirmen warm gucken. Für 29,90 Euro gibt es eine Getränke Flatrate, 15,90 Euro kostet das All-you-can-eat-Angebot mit Rumpsteak und Beilagen.

Eintritt nimmt keines der Lokale.

Wer es noch authentisch-amerikanischer mag, sollte die Super-Bowl-Party der Oldenburger Footballmannschaft Outlaws im Studio B ansteuern. Das Event an der Emsstraße 20 startet um 22 Uhr. Es gibt typische Fastfood-Snacks, wie Hotdogs, Popcorn, Donuts und Burger. Karten gibt es unter anderem im B&B Hotel an der Alexanderstraße, bei Karo Einfach an der Nadorster Straße oder auch im AusStellwerk95 an der Donnerschweer Straße. Möglich sind auch Anfragen ans Team über deren Facebookseite GVO Oldenburg Outlaws.

Wer zu dieser Party will, sollte natürlich etwas Grundwissen mitbringen:

• Favoriten gibt es nicht. Experten und Buchmacher erwarten ein ganz enges Spiel.

• Stars sind Spieler wie Patrick Mahomes. Der Quarterback der Chiefs ist einer der spektakulärsten Spielmacher der NFL.

• Die Halbzeitshow optisch und musikalisch bereichern werden dieses Jahr die Sängerinnen Jennifer Lopez und Shakira. Die amerikanische Hymne vor der Partie singt Demi Lovato.

Wer sich, wie Millionen Amerikaner entschließt, das Spiel doch lieber auf dem heimischen Sofa zu gucken: Um 20.15 Uhr beginnt ProSieben Maxx im Free-TV bereits mit dem Countdown zum Super Bowl 2020, ab 22.45 Uhr übernimmt dann ProSieben die Berichterstattung.

In den USA hat Oldenburg-Knights-Spieler und Ladeninhaber Marvin Köster übrigens noch kein Super Bowl verfolgt – das blieb bislang ein unbezahlbarer Traum. Das Geld für ein Ticket, zweieinhalb tausend Euro, wie er schätzt, kann man natürlich auch anders investieren. In hunderte Vierziger-Packungen Hot Chicken Wings zum Beispiel. Hauptsache, die Stimmung stimmt.