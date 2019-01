Oldenburg Wie betrunken muss man sein? Wie kommt man auf die Idee, ein fiktives Spiel, bei dem die Protagonisten auf Besen durch die Luft fliegen, in der Realität umzusetzen? Dieser Gedanke geht einem zwangsläufig durch den Kopf, wenn man bei Schneeregen auf einem Kunstrasenplatz steht, während einem Bälle um die Ohren fliegen und man sich eine Plastikstange zwischen die Beine klemmt.

Was sich hier auf der Sportanlage am Campus Wechloy abspielt, nennt sich Quidditch. Das Spiel ist jedem Harry-Potter-Fan aus den Büchern über den Zauber-Schüler bekannt. Seit etwas mehr als zehn Jahren gibt es den Sport aber auch in der realen Welt und erfreute sich wachsender Beliebtheit. Auch in Oldenburg gibt es ein Team.

Vorteil für Potter-Leser

Im Oktober 2016 haben sich „Dobbys Klatscher“, so der Mannschaftsname, gegründet. Bei dem an den Hochschulsport angegliederten Team kommen teilweise bis zu 30 Frauen und Männer zum Training. Ein Großteil, aber nicht alle, sind Studenten.

Sich in der Harry-Potter-Welt auszukennen, ist für Spieler kein Muss, aber schon ein enormer Vorteil. Denn Quidditch ist für Laien zunächst äußerst kompliziert. Sehr vereinfacht geht es darum, einen Spielball durch einen der drei aufgestellten Ringe der anderen Mannschaft zu befördern, um so zehn Punkte zu erhalten. Andere Spieler können mit weiteren Bällen die Gegner abwerfen und sie so für kurze Zeit aus dem Spiel nehmen.

Alle Mitspieler müssen zu jeder Zeit eine Stange wie einen Flugbesen zwischen den Beinen behalten, ob mit der Hand festgehalten oder mit den Oberschenkeln festgeklemmt. Man hat also entweder nur eine Hand zum Werfen frei oder büßt Beinfreiheit ein. Wer die Stange verliert, fällt quasi vom Besen und muss zurück zum eigenen Torring, bevor er wieder mitmischen darf.

Mehr über Quidditch Eine Auswahl der wichtigsten Begriffe, die man kennen muss: Quaffel/Quaffle: Spielball, mit dem gepunktet wird Klatscher/Bludger: Ball, mit dem andere Spieler abgeworfen und kurz aus dem Spiel genommen werden; drei Stück sind im Spiel Jäger/Chaser: Sie versuchen, den Quaffel durch die Ringe zu befördern. Hüter/Keeper: Er verteidigt die eigenen Ringe. Treiber/Beater: Sie stören die Gegner, indem sie die Klatscher werfen Sucher/Seeker: Sie versuchen, den goldenen Snitch zu fangen. Mehr über Quidditch erfährt man zum Beispiel im Buch „Quidditch im Wandel der Zeiten“, das Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling geschrieben hat. Selbst spielen kann man bei einem Anfängertraining für Jedermann, das Dobbys Klatscher am Mittwoch, 6. Februar, ab 18 Uhr auf dem Kunstrasenplatz Campus Wechloy anbieten.

Als weiteres Element gibt es noch den Snitch. In den Romanen handelt es sich dabei um eine selbst fliegende, goldene Kugel. In der Sportvariante ist er ein Tennisball, der von einem neutralen Spieler in einer Socke am Hosenbund getragen wird. Er kommt nach 17 Minuten ins Spiel. Wer es schafft, den Ball mit der Socke zu entreißen, beendet die Partie und erhält 30 Zusatzpunkte für sein Team.

Da alle diese Spielelemente gleichzeitig passieren, ist es als Anfänger nahezu unmöglich, den Überblick zu behalten. Während man bei Fußball oder Basketball lediglich einen Ball im Blick behalten muss, sind beim Quidditch erst vier, später fünf im Spiel. Wer genau hinschaut, findet aber bekannte Elemente aus Sportarten wie Rugby, Handball oder Dodgeball (ähnlich dem Völkerball) wieder.

In dem schnellen Hin und Her sind daher Kondition, Koordination, aber auch Köpfchen gefragt. Ganz so betrunken konnten sie also nicht gewesen sein, als die beiden amerikanischen Studenten Xander Manshel und Alex Benepe 2005 auf die Idee kamen, aus dem Romanstoff eine Sportart zu entwickeln. Inzwischen gibt es unter anderem Weltmeisterschaften und einen Deutschen Quidditchbund, der hierzulande einen Spielbetrieb organisiert. Die Oldenburger treten in der Norddeutschen Liga gegen Kontrahenten aus Hamburg, Braunschweig, Kiel, Bremen und Hannover an.

Enttäuscht über Absage

Steht zusammen: das Team Dobbys Klatscher

Dementsprechend akribisch gehen Dobbys Klatscher die Übungseinheiten an. Trainer Marlon Raabe, der zeitweise sogar Co-Trainer der Nationalmannschaft war, hat in seinem Notizbuch detaillierte Taktiken notiert, die die verschiedenen Mannschaftsteile einüben. Dem Neuling wird schnell klar: In diesem Team macht Quidditch Spaß, wenn man den Sport ernst nimmt.

Umso enttäuschter waren die Spieler, als der für diesen Sonntag angesetzte Spieltag in Oldenburg abgesagt werden musste. Der Rasenplatz in Wechloy ist wegen des Wetters gesperrt. Und der super bespielbare Kunstrasenplatz darf nach Angabe des Teams aus Lärmschutzgründen am Sonntag nicht genutzt werden. Gegen solche bürokratischen Hürden würde nicht einmal Harry Potters Zauberstab helfen.

