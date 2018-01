Oldenburg Keno Theilsiefje bewarb sich eigentlich aus Spaß bei der RTL Show „Big Bounce – Die Trampolin Show“. Dass er einmal wirklich Kandidat bei der Sendung sein würde, hätte er sich nicht träumen lassen. Zuvor verfolgte er ähnliche Sendungen – jedoch nur als Zuschauer. „Ich hatte schon immer Interesse, bei einer Show mitzumachen“, so der Oldenburger.

Schon bald fand er sich in einem großen Parcours aus Trampolinen und Hindernissen wieder und es wurde ernst. Neben dem Oldenburger hatten sich 4000 weitere Sprungbegeisterte für die Show beworben. Das Glück war auf der Seite des 24-Jährigen und er konnte sich gegen die Konkurrenten durchsetzen. Die 400 besten schafften den Sprung in den Wettkampf. „Dann gab es kein Zurück mehr.“

Der Systemgastronom lebt in Bürgerfelde. Er besuchte die IGS Flötenteich und die Berufsbildende Schule Haarentor. Bereits in seiner Jugend wurde sein Interesse für das Trampolinspringen geweckt. Darüber hinaus machte er viel Sport, unter anderem als Handballer und Fußballer. Derzeit ist er auf der Suche nach einem geeigneten Handball-Verein.

Die Sendung wurde Ende vergangenen Jahres im holländischen Breda bereits aufgezeichnet. Ob Theilsiefje die anderen Springer besiegen konnte, wissen bisher nur diejenigen, die dabei waren. Allen anderen zeigt sich der Ausgang erst bei der Ausstrahlung der sechs Folgen, die ab Freitag, 26. Januar, 20.15 Uhr auf RTL laufen.

Als Freizeitsportler war Theilsiefje bei der Show in guter Gesellschaft: Unter den Teilnehmern waren auch professionelle Turner, Tänzer sowie Leichtathleten. Je 80 Kandidaten traten in fünf Qualifikationsshows gegeneinander an. Es wartete ein in drei Bereiche aufgeteilter Parcours.

Zunächst kämpften jeweils zwei Teilnehmer gleichzeitig gegen die Zeit. Es galt, eine Strecke mit verschiedenen Hindernissen schnellstmöglich zu überwinden. Für den Verlierer war die Show zu Ende, der Gewinner sprang weiter. Dann folgte der Taktik-Parcours. Dort mussten sich die Teilnehmer Licht-, Zahl und Farbkombinationen merken und diese durchspringen. Wer das meisterte, landete im Hochparcours. Auf Trampolinen waren die Kandidaten aufgefordert, Hindernisse und große Entfernungen zu überwinden. Die 40 besten Springer traten im Finale gegeneinander an. Für den Gewinner gab es 100 000 Euro Preisgeld.

Für Theilsiefje war es das erste mal vor einer Kamera. Doch kann man sich auf so einen Auftritt überhaupt vorbereiten? „Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil man nicht weiß, was einen erwartet“, sagte der Freizeitsportler. Mit einem Freund besuchte er zuvor eine Trampolinhalle und versuchte, seine Ausdauer durch Joggen zu stärken. Doch als er vor der Kamera stand, den Moderatoren Fragen beantworten und sich im Parcours beweisen musste, wurde es spannend. „Da ist man natürlich absolut nervös“, sagte der Oldenburger. Nervenkitzel durchfuhr ihn auch in dem Moment, als er zum ersten Mal auf seinen Gegner traf. Doch: „Ich bin eher der Meinung, dass ich ihn in die Tasche stecken kann.“

Zusammen mit Familie und Freunden wird der Oldenburger Freitagabend vor dem Fernseher sitzen. Bereits im Vorfeld der Sendung hatten sie ihn unterstützt. Ohne ihren Beistand wäre er vermutlich nicht zur Show gegangen, sagte der 24-Jährige.

Dass er noch mal bei einer TV-Sendung mitmacht, schließt er zudem nicht aus.