Titelkämpfe im Tischtennis: Wo Senioren mit ein Jahr Verspätung antreten sollen

Oldenburg /Sandkrug Nachdem die Landesmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren im Tischtennis in Sandkrug als eine der ersten Veranstaltungen im März 2020 aufgrund der sich damals erstmals zuspitzenden Coronavirus-Krise abgesagt werden mussten, sollen die Titelkämpfe fast genau ein Jahr später an gleicher Stelle ausgespielt werden. Der Tischtennis-Verband Niedersachsen (TTVN) hofft, dass die für den 13. und 14. März geplanten Kräftemessen vor den Toren von Oldenburg im Landkreis stattfinden können.

Ausgespielt werden die Titel ausschließlich in den Einzelkonkurrenzen. Jede Altersklasse wird ihre Entscheidung an einem Tag herbeiführen. Es sollen laut Verband nur die Mindestvoraussetzungen erfüllt werden, damit der TTVN seine Starterinnen und Starter für die Deutschen Meisterschaften der Senioren (22. bis 24. Mai 2021 in Hamm) melden kann.

Meldeschluss für die vier Bezirksverbände ist der 3. März. Das Turnier ist für alle Seniorinnenklassen offen ausgeschrieben, während in allen Seniorenkategorien maximal acht Spieler vom TTVN nominiert worden sind und jeder der vier Bezirksverbände sechs Plätze zur Verfügung hat, so dass in den männlichen Klassen maximal 32er-Felder möglich sind.

Vor einem Jahr hatte OTB-Routinier Lothar Rieger als einziger Oldenburger bei den Bezirksmeisterschaften der Senioren das Ticket für die Titelkämpfe auf Landesebene gelöst. In Dinklage wurde er in der Männer-50-Klasse Dritter im Einzel und gewann an der Seite von Frank Black (TuS Sande) den Titel im Doppel.

• Samstag, 13. März

11 Uhr: Senioren 40 + 45 (m + w). 13.30 Uhr: Senioren 50 + 55 (m + w).

• Sonntag, 14. März

11 Uhr: Senioren 60 + 65 (m + w). 13.30 Uhr: Senioren 70 - 85 (m + w).