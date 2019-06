Oldenburg Aus der Traum vom Finale: Die EWE Baskets Oldenburg sind trotz großen Kampfes im Halbfinale um die deutsche Basketball-Meisterschaft ausgeschieden. Die Mannschaft von Trainer Mladen Drijencic unterlag am Sonntagnachmittag in einer intensiv geführten Partie Alba Berlin mit 89:100 (43:47). Damit setzten sich die Hauptstädter in der Playoff-Serie, in der drei Siege zum Weiterkommen nötig sind, mit 3:0 durch.

Vor 6000 Zuschauern in der ausverkauften großen EWE-Arena gaben die Gäste aus Berlin sofort den Ton an. Die Oldenburger, bei denen Nathan Boothe für Philipp Schwethelm begann, liefen von Beginn an einem Rückstand hinterher. Die Baskets lagen nach drei Minuten bereits mit 4:12 zurück, zwei Minuten später hatten sich die Gäste auf zwölf Punkte abgesetzt (12:24/5. Minute). Bei Berlin gab erneut Peyton Siva den Takt in der Offensive an. Doch auch die Oldenburger, angeführt von Spielmacher Will Cummings, fanden so langsam zu ihrem Spiel und holten den Rückstand kontinuierlich auf. Nach den ersten zehn Minuten stand es 25:28 aus Sicht der Gastgeber.

Im zweiten Viertel zogen die Berliner das Tempo noch einmal an. Nach 16 Minuten liefen die Oldenburger einem 33:42-Rückstand hinterher. Das lag vor allem auch daran, weil Berlin aus allen Lagen traf, die Baskets hingegen immer wieder Wurfversuche ungenutzt ließen. Doch Oldenburg gab nicht auf und wurde von ihren Fans in den gelben T-Shirts lautstark nach vorne gepeitscht. Zur Halbzeitpause verkürzte der Gastgeber den Rückstand auf vier Zähler (43:47).

Nach der Pause schnupperten die Baskets nach einem Dreier von Rasid Mahalbasic einen Moment lang am Ausgleich (48:49/21.), doch Berlin punktete schnell und zog Mitte des dritten Abschnitts auf acht Zähler davon (52:60/25.). Nach zwei Treffern von Boothe wurde es eine Minute vor Viertelende dann noch einmal richtig laut in der Halle. Der US-Amerikaner brachte Oldenburg auf vier Punkte heran, Frantz Massenat verwandelte einen seiner beiden Freiwürfe und so ging es mit einem 67:70 ins Schlussviertel.

Noch lauter wurde es schließlich, als Schwethelm per Dreier zum 70:70 traf (32.). Doch die Baskets konnten den Berlinern im letzten Abschnitt nicht mehr wirklich gefährlich werden. Denn Alba fand immer wieder die richtige Antwort. Die Berliner Spieler zogen zum Korb und passten den Ball schließlich aus der Zone hinaus auf die an der Dreierlinie wartenden Mitspieler. In den Schlussminuten erhoben sich die Baskets-Fans von ihren Sitzen und feierten ihr Team für eine tolle Saison. Bester Werfer aufseiten der Oldenburger waren Will Cummings (31 Punkte) und Mahalbasic (18). Bei den Berlinern waren Siva (14) und Johannes Thiemann (14) die erfolgreichsten Schützen.