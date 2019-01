Oldenburg Obwohl der Traum von einer Medaille für die deutsche Mannschaft am Ende zerplatzte und bei der Heim-WM „nur“ Platz Vier heraussprang, hoffen die Handballer in Oldenburg auf einen Aufschwung ihrer Sportart: „Nun wollen wir den Hype nutzen und weiter nachhaltig wachsen“, sagt Jugendwart Stephan Thüer vom Tvd Haarentor.

Seit Ende der 90er-Jahre hätten sich die Mitglieder in den Vereinen, die Handball anbieten, halbiert. Das steigende digitale Angebot und die längeren Unterrichtszeiten in der Schule wurden damals als Ursache für den Einbruch der Mitgliederzahlen vermutet. Der aktuelle Hype müsse daher genutzt werden: „Wenn die mediale Präsenz da ist und das eigene Team gut abschneidet, sollte man das nicht verschlafen“, so Thüer.

Beim TvdH habe sich der Hype schon bemerkbar gemacht: „Das Telefon klingelt in der letzten Zeit immer öfter und auch E-Mails sind mehr im Postfach.“ Dabei würden sich nicht nur, wie in der Regel, Kinder und Jugendliche melden, deren Familienmitglieder den Sport betreiben, sondern immer mehr solche, die durch die Handball-WM und das deutsche Team auf die Sportart aufmerksam geworden sind. „Die Weltmeisterschaft hat den Handball unbestreitbar auf das nächste Level gehievt. Sie hat etliche Menschen vor den Fernsehern begeistert und neue – vor allem junge – Fans hervorgebracht“, sagt Thüer.

Beim VfL Oldenburg sei der Hype allerdings noch nicht spürbar. Die Begeisterung sei bei allen groß, aber vermehrt junge Spielerinnen hätten sich daher nicht angemeldet. „Es ist ein bisschen früh, das kann man erst in einigen Wochen merken“, sagt Peter Görgen, Geschäftsführer des VfL Oldenburg. Trotzdem freut sich Görgen, dass der Handball in „aller Munde“ ist: „Da erwartet man natürlich ein klein wenig. Wir wollen mal gucken, ob mehr Zuschauer am kommenden Sonntag das nächste Heimspiel besuchen“, so der Geschäftsführer.

Überhaupt keinen Hype hat bisher der Oldenburger Turnerbund erlebt: „In der Vergangenheit ist der noch nie ausgebrochen, selbst bei der Weltmeisterschaft 2007 oder der Europameisterschaft nicht“, sagt Silke Wemken. Bei den Kinder- und Jugendmannschaften sei dies auch kein Problem, die seien gut gefüllt, „aber bei den Erwachsenen ist es dürftig“, wie Wemken sagt. Oldenburg sei keine Handball-, sondern eine Basketball-Hochburg geworden. „Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Es wäre schön, wenn die 1. Herrenmannschaft wieder am Spielbetrieb teilnimmt.“

Für die Zukunft hofft Thüer, wieder an die alten Zeiten anzuknüpfen, „als Handball noch groß in Oldenburg war und wir mehrere hochkarätige Teams hatten“. Dafür lädt er alle Interessierten dazu ein, die „geilste Sportart der Welt“ zu testen, unabhängig vom Verein.