Oldenburg Bei knapp 30 Grad und ununterbrochenem Sonnenschein sucht man häufig die Abkühlung im Nass – oder man geht nach Eversten, um Teil des 19. Brunnenlaufs zu werden. Zentraler Punkt der Veranstaltung war das Eversten Holz, wo sich die Läufer aller Altersklassen auf der Laufstrecke messen konnten. Der Marktplatz fungierte kurzerhand als Zuschauerplatz, Motivation für den Schlussspurt der Läufer inklusive. Die Hauptstraße, wo normalerweise der Verkehr fließt, wurde zum Treffpunkt für Bürger, die die Gelegenheit nutzten, sich auszutauschen oder das vielseitige Angebot wahrzunehmen.

Bei der Hitze kamen nicht nur die Sportler ins Schwitzen, auch die Zuschauer wurden von der drückenden Luft nicht verschont. Insgesamt 200 Helfer organisierten eine Veranstaltungen, die mit den Jahren immer mehr an Tradition gewinnt. Rund 70 bis 80 Personen halfen mehrere Stunden und Tage, um den Besuchern eine tolle Veranstaltung zu bieten.

• Der Lauf

Der Everstener Brunnenlauf ist in mehrere verschiedene Läufe aufgeteilt. Schüler haben in 2- und 2,4-Kilometer-Läufen die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Der Firmenlauf, der auch Schnupperlauf genannt wird und eine Länge von 6,3 Kilometern hat, hatte die meisten Anmeldungen für das diesjährige Spektakel, nämlich 900. Dirk Spekker vom Lauftreff des TuS Eversten berichtete, dass die Anmeldung aufgrund der hohen Nachfrage vorläufig geschlossen werden musste. Der 10-Kilometer-Lauf, die längste Strecke im Programm, war mit über 500 Anmeldungen ebenfalls gut besucht.

Der diesjährige Brunnenlauf hatte weniger Anmeldungen im Vergleich zum Vorjahr. Dies lag daran, dass die Veranstaltung auf den Sonntag nach Christi Himmelfahrt gelegt wurde. „Dadurch haben sich viel weniger Schüler als zum Vorjahr angemeldet. Bei den anderen Läufen, wie zum Beispiel dem 10-Kilometer-Lauf, kann man sehen, dass es keinen Einbruch der Anmeldezahlen gab“, erklärte Spekker. Insgesamt war er mit 2700 Anmeldungen und einer gut besuchten Strecke glücklich und zufrieden.

Für Schulen spielt der Brunnenlauf eine wichtige Rolle. „Bei vielen Schulen ist der Brunnenlauf nicht nur im Lehrplan eingebunden, sondern ist allgemein, besonders in Grundschulen, stark verankert“, erläuterte Spekker. Ein Beispiel: 78 Prozent aller Schüler der Helene-Lange-Schule hatten sich für den Lauf angemeldet.

Prominenten Besuch gab es ebenfalls auf der Rennstrecke, denn Teilnehmerin war unter anderem Heike Drechsler. Die ehemalige Leichtathletin, die bei den Olympischen Spielen in Barcelona und Sydney Gold im Weitsprung gewann, ging beim Firmen- und Schnupperlauf an den Start. Schon 2013 nahm sie am Brunnenlauf teil.

Ein Thema dieses Jahr war die enorme Hitze. Bei Temperaturen um die 30 Grad mussten sich Sportler, aber auch die Rettungsteams umstellen. Jedoch waren die Läufer nicht betreuungsbedürftiger, als in anderen Jahren, berichtete Roland Mersch, Stadtbeauftragter der Malteser. Eine wichtige Rolle spielte dabei die gute Vorbereitung aufseiten der Läufer und der Helfer. „Die Teilnehmer haben sich vor dem Lauf gut auf die Temperaturen eingestellt und wir haben im Vorfeld das Personal um 50 Prozent aufgestockt“, erläuterte Mersch.

Peter Wiemann nahm am 10-Kilometer-Lauf teil und erklärte, dass er deutlich langsamer als sonst laufen musste, jedoch ohne Probleme ins Ziel gekommen sei. Ein anderer Teilnehmer berichtet, dass er währenddessen den Wasserstand in Anspruch genommen habe, was er normalerweise nicht bevorzugt, da es viel Zeit kostet.

• Das Das Straßenfest

Während die Laufstrecke von den einen genutzt wurde, hatten die Bewohner aus Eversten und ganz Oldenburg die Möglichkeit, am Straßenfest teilzunehmen. Dieses erstreckte sich vom Marktplatz bis zur Autobahnauffahrt Eversten. Verschiedene Firmen nutzten die Gelegenheit und suchten die Nähe zu ihren Kunden mithilfe von Ständen. Wie lukrativ das Straßenfest für Firmen ist, zeigte Heinz-Jürgen Kruse. Seine Firma hat ihren Sitz in Hude, nahm jedoch trotzdem den weiten Weg nach Eversten auf sich. „Durch das Straßenfest machen wir auf uns aufmerksam und versuchen so, neue Kunden zu werben“, erklärt Kruse.

Eine rein sportliche Veranstaltung ist der Everstener Brunnenlauf keineswegs. Vielmehr dient er neben den sportlichen Aspekten als Bürgertreffpunkt. Die ansässigen Vereine spenden Kuchen und Kaffee und bieten den Besuchern somit eine Atmosphäre, bei der sich viele wohl fühlen und viele den Stadtteil besuchen.

Das Straßenfest zeigt ebenfalls die Bindung zwischen den Schulen, Vereinen, Firmen und Menschen vor Ort. „Mittlerweile ist der Brunnenlauf fester Bestandteil des Stadtteils Eversten, eben wegen seiner Vielseitigkeit aus sportlicher Veranstaltung und Stadtfest, was die Bindung zwischen den Bürgern stärkt“, verdeutlichte Dirk Spekker.

• Die Musik

Teil des Straßenfests war ebenfalls das musikalische Angebot. Verschiedene Musikgruppen präsentierten ihr Talent auf den verschieden Bühnen oder es wurde Musik über Lautsprecher abgespielt. Groß angekündigt wurde das musikalische Angebot unter dem Namen „Rock am Brunnen“. Vor der Sporthalle an der Feststraße sorgten verschiedene Bands für gute Unterhaltung. Darunter auch die Linken-Bundestagsabgeordnete Amira Mohamed Ali, die Teil der Band „Brooklyn Baby“ ist.

• Das nächste Jahr

Die Organisation für das nächste Jahr beginnt bereits im Oktober. Dirk Spekker erwartet für den nächstjährigen Brunnenlauf eine Steigerung auf 3000 Starter. Das Datum steht ebenfalls schon fest – der 7. Juni soll es sein, damit am pfingst- und himmelfahrtsfreien Wochenende stattfinden. Nächstes Jahr feiert der Brunnenlauf gleichzeitig seine 20. Auflage. Laut Spekker sei noch nichts Besonderes für diesen Anlass geplant, überlegt werde von den Organisatoren aber fleißig.

