Sport: Vereinaustritte sollen verhindert werden

Oldenburg Die Corona-Krise hat auch die Oldenburger Sportvereine getroffen. Wie hart, ist allerdings noch offen. „Die Wunden werden nach dem 30. Juni und vor allem nach dem 31. Dezember geleckt“, sagt Ulrich Pohland, Vorstandsmitglied für Organisations- und Vereinsentwicklung beim Stadtsportbund Oldenburg. Dann nämlich dürfte klar sein, ob und in welcher Größenordnung Mitglieder Vereinen den Rücken kehren.

Damit Vereine nicht in Schwierigkeiten geraten, will die Stadt diese unterstützen – bei nachgewiesenem Bedarf. 100 000 Euro sind für einen Soforthilfefonds für „Sportvereine in der Corona-Krise“ im Nachtragshaushalt vorgesehen. Ob diese Summe ausreicht oder doch zu hoch angesetzt ist, werden erst mögliche Anträge der 110 Sportvereine zeigen. Die liegen bisher weder Stadtsportbund noch Stadtverwaltung vor. Grundlage bisher ist eine Abfrage des Landessportbundes im April, an der sich auch 42 Oldenburger Vereine beteiligt hatten. Demnach lag deren Defizit im April bei durchschnittlich 3392,86 Euro, die Bandbreite zwischen 0 und 67 700 Euro. Extra angeschrieben worden seien die Vereine nicht noch einmal, so Fachdienstleiterin Hilke Wilken. Aufgrund der nach wie vor unklaren Lage und eines unsicheren Rücklaufs habe man sich gegen eine Abfrage entschieden.

Das sieht Ulrich Pohland ähnlich. Die Vereine hätten derzeit vor allem damit zu tun, langsam in den Regelbetrieb zurückzukehren. Dass die Mitgliederzahl aller Vereine insgesamt sinken wird, glaubt er eher nicht. „Ich mache mir keine große Sorge über alle Vereine in Summe.“ Aber er sieht unterschiedlich verteilte Risiken: Vereine, die in der Corona-Krise mit ihren Mitgliedern Kontakt gehalten haben, sieht er weniger gefährdet als solche, die es „haben laufen lassen“ und in denen es vielleicht Unzufriedenheit gebe. Ein-Sparten-Vereine, in denen der Vorstand alle Mitglieder kennt und die ihre Sportart vielleicht als einzige anbieten, dürften weniger Probleme habe, als solche, mit großer „Konkurrenz“.

Wichtig sei, dass die Hilfe bei den Menschen ankommt: „Wir werden nicht den Kauf von Sportgeräten unterstützen, das hat nichts mit Corona zu tun “, so Pohlmann. Vielmehr sollen etwa Familien unterstützt werden. „Wir wollen, dass kein Kind austreten muss, weil Eltern, die durch die Corona-Krise in Kurzarbeit mussten oder arbeitslos geworden sind, überlegen, ob sie sich den Vereinsbeitrag noch leisten können.“ Aber auch Vereine, denen Meldegelder verloren gehen oder die bereits Kosten für T-Shirts oder Flyer-Druck hatten, sollen Hilfe bekommen. Wichtig: Die städtischen Hilfen sollen stets eine Mitfinanzierung sein, keine komplette Finanzierung.

Politisch wird über das Thema an diesem Mittwoch beraten. Der Sportausschuss (nur angemeldete Besucher) tagt ab 17 Uhr im Kulturzentrum PFL, Peterstraße 3.