Sportlerwahl 2019: Ausnahme-Center rückt alle in Mittelpunkt

Oldenburg Dass Oldenburgs Basketball-Riese Rasid Mahalbasic für jeden Spaß zu haben ist und viel Sinn für Humor hat, stellt der 2,10 Meter große Österreicher von den EWE Baskets nicht erst seit der vergangenen Saison regelmäßig unter Beweis. Egal ob in Interviews, Videos oder auf dem Platz – Mahalbasic ist ein Schelm. Und auch in diesen Tagen zeigt sich Oldenburgs neuer Sportler des Jahres in den sozialen Netzwerken immer wieder von seiner humorvollen Seite – und gerade in dieser Zeit tut Lachen unheimlich gut.

Die Oldenburger Sportlerwahl sollte am 23. März bei der Sport-Gala im Theater Laboratorium ihren feierlichen Höhepunkt finden. Da die Ehrung mit rund 180 Gästen wegen der Coronavirus-Krise abgesagt werden musste, werden die Ergebnisse in den fünf Kategorien und die jeweiligen Siegerinnen oder Sieger nun jeweils auf einer Seite in der NWZ präsentiert und vorgestellt. Nach den Sportlerinnen sind nun die Sportler dran. Spezial unter www.nwzonline.de/sportlerwahl-oldenburg

Durch die Coronavirus-Krise hält sich der 29-jährige Center mit seiner Familie in diesen Wochen vornehmlich in den heimischen vier Wänden auf – kein Training, keine Spiele, dafür aber mit Oberlippenbart. Mittlerweile ist die Gesichtsbehaarung allerdings schon wieder ab.

Ob er den Schnäuzer aber bei der Sport-Gala im Theater Laboratorium getragen hätte, bei der die Ergebnisse der Sportlerwahl am vergangenen Montagabend verkündet werden sollten, bleibt somit sein haariges Geheimnis. Aufgrund des Virus konnte die Gala in diesem Jahr nicht stattfinden.

Mit 2096 Stimmen sicherte sich Mahalbasic den Männer-Titel vor Segelflieger Oliver Springer (Luftsportverein Oldenburg-Bad Zwischenahn, 1916), BMX-Fahrer Jannik Meies (Backyard, 1781), Sportschütze Tim Focken (SV Etzhorn, 1322) und Kendo-Kampfsportler Ryo Ohashi (Seikenjuku, 817) und zeigte sich ergriffen von soviel Zuspruch: „Ich bin tief gerührt, dass mich die lieben Leute aus Oldenburg zu ihrem Sportler des Jahres gewählt haben.“

Mahalbasic befindet sich in dieser Kategorie in guter Gesellschaft. 1994 war OTB-Korbjäger Mark Smed zum Oldenburger Sport-König gekürt worden. Aus den Reihen der Baskets holten auch Jason Gardner (2009) und Kevin Smit (2012) wie BTB-Royals-Leitfigur Lauris Gruskevics (2014) jeweils einmal den Titel. An Baskets-Ikone Rickey Paulding (2008, 2011, 2017) kommt Mahalbasic (noch) nicht ran.

Seit der Saison 2017/18 spielt der Österreicher nun schon bei den Baskets und ist in Oldenburg heimisch geworden, nachdem er zuvor durch halb Europa getingelt war. „Es ist eine sehr schöne Bestätigung dieser Verbindung, die ich ohnehin schon immer gespürt habe“, sagt er mit Blick auf die Bestätigung durch die Fans bei der Sportlerwahl: „Sei es bei unseren Spielen oder wenn ich mich in der Stadt bewege. Oldenburg ist eine tolle Stadt mit vielen tollen Menschen. Und ich bin einer von Euch – das ist ein schönes Gefühl.“

Der Ausnahme-Center hat sich in der vergangenen Saison zu einem unverzichtbaren Puzzleteil im Konzept von Trainer Mladen Drijencic entwickelt. 2018/2019 war ohnehin sein Basketball-Jahr. Mahalbasic stellte einen geschichtsträchtigen Rekord in der Bundesliga auf – und bekam von den Fans dafür gleich einen neuen Spitznamen verpasst. „Mr. Triple Double“.

In der vergangenen Spielzeit gelangen dem Österreicher nämlich gleich vier Triple Double (zweistellige Werte in drei Kategorien) – eins davon sogar in den Playoffs. Einmalig im deutschen Oberhaus. Schließlich war es erst das zweite Triple Double in der K.o.-Runde um die Deutsche Meisterschaft. Vor ihm hatte das nur der aktuelle Würzburg-Trainer Denis Wucherer in der Saison 2004 als Spieler für Leverkusen geschafft. Insgesamt kam Wucherer auf zwei Triple Double in seiner Laufbahn.

Obendrauf wurde der Center von den deutschen Basketball-Fans mit dem „Pascal Roller Award“ als beliebtester Spieler der Bundesliga ausgezeichnet – sein komödiantisches Talent ist eben über die Grenzen Oldenburgs hinaus bundesweit bekannt.

Doch der Österreicher steht nicht nur für Humor, sondern auch für ehrliche Worte und eine klare Kante. „Danke für Eure Stimmen und auch danke an die, die ihre Stimme für die anderen Nominierten abgegeben haben“, sagt Mahalbasic: „Denn: Gerade in Zeiten wie diesen, müssen wir alle zusammenstehen! Deshalb widme ich meinen Titel allen, die mit mir zur Wahl standen!“