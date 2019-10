Oldenburg /Stuttgart Den Ausflug in die Turn-Metropole Stuttgart werden die Sportakrobatinnen der „New Power Generation“ (NPG) so schnell nicht vergessen. Während die besten Turner der Welt um WM-Medaillen turnten, waren die Oldenburgerinnen als Showact der Männer-WM eingeladen worden. Der Deutsche Turner-Bund (DTB) sollte die Nominierung der 20 Frauen und Mädchen nicht bereuen, denn sie zahlten das Vertrauen mit einem großartigen Auftritt in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle zurück.

Allein schon die sensationelle Mitteilung des DTB, bei der Turn-WM in Stuttgart live aufzutreten, löste Jubelstürme bei der NPG-Showgruppe aus. Schnell war klar, dass alle Mitglieder riesige Lust hatten, der Einladung zu folgen und bei diesem Event mitzumachen. Urlaubspläne wurden verschoben und auf Familienfeiern wurde verzichtet.

Gut vorbereitet starteten die Oldenburgerinnen mit dem Reisebus Richtung Stuttgart. Nach der Akkreditierung wurde schon gleich eine erste Probe in der Wettkampfarena absolviert. Unter den strengen Blicken des Geräteherstellers Spieth und Vertretern der FIG (Federation International Gymnastic) lief alles reibungslos.

„Gestern haben wir im Bus noch den Livestream der Gerätefinals der Frauen geschaut und heute stehen wir auf dem Wettkampfboden, auf dem Simone Biles aus den USA gestern ihren legendären Double-Triple geturnt hat und Weltmeisterin geworden ist“, hatte Akrobatin Johanna ter Haseborg mit leuchtenden Augen berichtet.

Die NPG-Mitglieder beobachteten die Superstars zwischen Probe und Auftritt. Ein russischer Turner bat die Oldenburgerinnen Brit Farwer und Alina Heinowski auf der Suche nach einem Handtuch um Hilfe. Was die Beiden nicht wissen konnten, sie hatten sich gerade mit dem späteren Kunstturn-Weltmeister Nikita Nagorny unterhalten.

Beim Auftritt klappten alle Doppelsalti, Handstände und Tanzszenen. Das Publikum, kurz zuvor von turnerischen Weltklasseleistungen verwöhnt, bedankte sich für den Auftritt der Sportakrobatinnen mit tosendem Applaus. Die DTB-Verantwortlichen um Präsident Dr. Alfons Hölzl sparten nicht mit Lob. DTB-Projektleiterin Brigitte Lück kommentierte: „Die Zuschauer honorieren eure sportlichen Höchstleistungen. Auf euch ist immer Verlass“.

Das Mehrkampf-Finale in voller Länge mitsamt dem NPG-Auftritt gibt es unter: www.zdf.de/sport