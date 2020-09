Swo-Asse Bei Sichtungslehrgang: „Sportakrobatik ist nichts für Angsthasen“

Oldenburg Mit ordentlich Muskelkater in den Gliedern und wichtigen Tipps im Kopf sind drei Sportakrobatinnen von SWO von einem Sichtungslehrgang mit dem Bundestrainer in Dresden zurückgekehrt. Die erst neu zusammengestellte Damengruppe mit Jana Borm (11) aus Sandkrug, Femke Mammen (15) aus Oldenburg und Flora Fenne (15) aus Westerstede war von Igor Blintsov zu der Maßnahme für erfolgversprechende Formationen in der Altersklasse 11-16 Jahre eingeladen worden.

„Ich muss schauen, wer im nächsten Jahr für die Weltmeisterschaften in Frage kommt, da in 2020 keine Meisterschaften stattgefunden haben“, kommentierte Blintsov die Lehrgangseinladung. Für die drei jungen SWO-Sportlerinnen waren es zwei trainingsintensive wie spannende Tage in Sachsen.

„Sportakrobatik ist nichts für Angsthasen“, meinte SWO-Trainerin Christiane Karcz­marczyk: „Mit scheinbarer Leichtigkeit turnen die Athleten aus den Händen ihres Partners heraus, machen dort Handstände, überschlagen sich in schwindelerregender Höhe, zeigen spektakuläre Hebefiguren, Drehungen, Flickflacks und andere Flugelemente. Zwischendurch werden sie immer wieder aufgefangen. Das ist nicht nur unglaublich schön anzusehen und lässt dem Zuschauer unentwegt den Atem stocken, es erfordert auch Höchstleistungen.

Bis zu fünfmal pro Woche arbeitet das Trainerteam um Manuel und Christiane Karcz­marzyk sowie Annalena Kunz mit den Besten ihrer Abteilung an Technik, Beweglichkeit, Kondition und vielem mehr. „So viel Fleiß zahlt sich aus. Kein anderer Verein in Niedersachsen hat zuletzt mehr Sportler in den Bundeskader geschickt“, erklärte Christiane Karczmarzyk.

Schon am kommenden Wochenende steht das nächste Treffer mit dem Bundestrainer auf dem Programm. Da besucht Blintsov alle niedersächsischen Landes- und Bundeskadersportler in Nordhorn.