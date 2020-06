Taekwondo: Familienduo kämpft sich aus Corona-Krise

Oldenburg Kampfsport beim SV Ofenerdiek ist schon seit Jahren untrennbar mit dem Namen Scheve verbunden. Einerseits ist Taekwondoka Zoe Scheve national wie international als mehrfache deutsche Meisterin und zweimalige Weltmeisterin im All-Style-Karate eine äußerst erfolgreiche Titeljägerin. Andererseits ist die 24-Jährige auch mittlerweile in die Fußstapfen von Mama Sabine (55) getreten und arbeitet Hand in Hand mit ihr beim Verein aus dem Stadtnorden als Trainerin.

Jede Menge Kreativität

Gerade während der Coronavirus-Pandemie ist da jede Menge Kreativität gefragt. Ein normales Training war und ist unter diesen Umständen natürlich auch im Kampfsport nicht möglich. „Wir haben Online-Training als Videokonferenz angeboten“, erzählt Zoe Scheve mit Blick auf die virtuellen Einheiten, bei denen zweimal pro Woche Formen trainiert, Fitness- oder Kickübungen im Stand gemacht wurden: „Ich habe immer die Fitnessübungen vorgegeben, Mama hat den Taekwondo-Part übernommen.“

Nachdem der Freiluft- und inzwischen auch der Hallenbetrieb unter Beachtung vieler Regeln wieder erlaubt ist, kämpfen sich Mutter und Tochter mit ihren Schützlingen aber auch wieder kollektiv aus der Corona-Krise. „Zum Glück können wir unter Einhaltung der Hygienevorschriften wieder gemeinsam trainieren“, sagt Zoe Scheve: „Es ist schon erstaunlich, wie gut das die Kinder hinkriegen – manchmal besser als wir Erwachsenen.“

Folgen eines VHS-Kursus

Da Kampftraining noch nicht erlaubt ist, liegt der Fokus aktuell speziell auf der Technik. „Was nicht ganz so schlimm ist, da bei uns schon bis Ende Oktober alle Wettkämpfe abgesagt worden sind“, erläutert die 24-Jährige, die sich normalerweise vornehmlich um die Nachwuchssportler kümmert, während ihre Mutter die Erwachsenen trainiert. Beide unterstützen und vertreten sich aber auch gegenseitig.

Beim SVO üben sich Aktive im Alter von 5 bis 77 Jahren in der Kunst des Kampfsports. „Bei uns kann jeder mitmachen, da wir nicht nur auf Wettkampf trainieren. Man ist weder zu alt, noch zu jung für Taekwondo“, erklärt Zoe Scheve, die als Industriekauffrau bei der Rügenwalder Mühle arbeitet, und ergänzt: „Aber zweimal die Woche sollte man schon trainieren, um die Techniken richtig zu lernen. Man sollte Freude an Bewegung, Körperkontrolle und Selbstverteidigung haben.“

Mehr als 30 Jahre ist es nun her, dass ein Selbstverteidigungskurs für Frauen bei der Volkshochschule in Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) die Freude am Kampfsport bei Sabine Scheve entfachte. Die Veranstaltung wurde damals von einem Taek­wondo-Trainer geleitet, so dass sie folgerichtig zunächst diese koreanische Kampfkunst er- sowie schätzen und lieben lernte.

Schwarzgurtträgerin

Nach ihrem Umzug nach Oldenburg wechselte die heute 55-Jährige, die hier als Biologisch-Technische Assistentin an der Uni arbeitet, aber zunächst zum japanischen Aikido, bevor sie im Jahr 2000 beim SVO wieder mit Taekwondo begann. In der Folgezeit sammelte sie Podiumsplatzierungen wie Titel auf Landes- und Bundesebene. „Ich habe so lange an Turnieren teilgenommen, bis die Mütter meiner Gegnerinnen mein Alter hatten“, erzählt Sabine Scheve: „Da wurde es dann Zeit, mich zurückzuziehen.“

Selbst als Trainerin ist sie seit nunmehr 14 Jahren aktiv. Derzeit bereitet sie sich auf die Prüfung zum 5. Dan im Taek­wondo vor. Auch in weiteren Kampfsport-Bereichen ist sie Schwarzgurtträgerin. Bei der Begeisterung für diesen Sport ist es nicht verwunderlich, dass sie auch ihre Tochter für ihre Leidenschaft begeistern konnte.

Zoe Scheve begann als Fünfjährige und hat es mittlerweile bis zum 3. Dan im Taek­wondo gebracht. Auch bei den Kickboxern im Yoshin Ryu Rastede lässt sie sich in normalen Zeiten regelmäßig blicken. „Die Kickboxer kämpfen nach dem gleichen Punktesystem wie wir, deshalb passt das ganz gut, mit denen zu trainieren“, erzählt die Weltmeisterin.

Fünf Ziele

Sie hat vor sieben Jahren ihren Schein zum Übungsleiter gemacht und trainiert seitdem die über acht Jahre alten Kinder. „Auch dabei geht es sehr diszipliniert zu“, erzählt Zoe Scheve: „Die Kinder verinnerlichen sehr schnell unsere fünf Ziele: Höflichkeit, Integrität, Durchhaltevermögen, Selbstdisziplin, Unbezwingbarkeit.“