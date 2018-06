Oldenburg Die meisten Soldaten müssen körperlich einiges draufhaben. Das gilt auch für die Reservisten. Wie es um ihre körperliche und geistige Fitness steht, können sie am „Tag der Bundeswehr“ in Oldenburg beweisen. Dann findet parallel die Deutsche Reservistenmeisteschaft (DRM) statt.

Worum es geht

Ziel des militärsportlichen Vielseitigkeitswettkampfes ist die Erhaltung, Vertiefung und Erweiterung der im Wehrdienst erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten. Es soll festgestellt werden, ob die Reservisten die ihnen im Dienst gestellten Aufgaben erfüllen können.

Zwei Wettkampftage

Der Wettkampf mit vielen Disziplinen ist zweigeteilt: Los geht es bereits am 8. Juni in der Logistikschule der Bundeswehr in Garlstedt, wo zwölf Stationen absolviert werden. Weiter geht es am Samstag, 9. Juni, in der Henning-von-Tresckow-Kaserne an zwei weiteren Stationen. Zum ersten Mal wird hier ein Teil der DRM vor großer Öffentlichkeit ausgetragen. Dadurch soll für die Reservisten geworben werden.

Teilnehmer

An den Start gehen bei der DRM insgesamt 24 Mannschaften mit zusammengenommen 168 Teilnehmern. Teams aus ganze Deutschland sind dabei.

Disziplinen

Am Freitag in Garlstedt zu absolvieren sind unter anderem eine Hindernisbahn, ein Orientierungsmarsch, Schießübungen und Handgranatenwurf.

In Oldenburg findet der Wettkampf zwischen 8.15 und 14.15 Uhr an zwei Standorten statt.

Olantis

Im Olantis müssen die Teams einen Hindernisparcours überwinden und dabei eine ertrinkende Person retten; mit einem Zeltbahnpaketes das Wasser überqueren; mit einem Schlauchboot über das Wasser übersetzen sowie eine vorgegebene Strecke von 30 Metern mit bereitgestellten Gegenständen überwinden. Zuschauer haben im Olantis freien Eintritt.

Tresckow-Kaserne

In der Kaserne warten ein Biathlonstaffellauf mit Laserschießen und Hindernisparcours; Fragen zur aktuellen Sicherheitspolitik; ein Kletterturm; die Sicherung einer Unfallstelle und Erste Hilfe.