Oldenburg Diesen Tennis-Sommer wird Vivian Heisen wohl nie vergessen. Zehnmal ging die 25-Jährige in den vergangenen Wochen bei einem ITF-Turnier im Doppel an den Start, sechsmal stand sie im Finale, viermal durfte sie am Ende den Siegerpokal in die Höhe recken, dreimal stand dabei Katharina Hobgarski an ihrer Seite. Mit der drei Jahre jüngeren Saarländerin triumphierte Heisen nach den Siegen in Darmstadt und Wien jetzt auch beim 25 000-Dollar-Turnier im Londoner Vorortbezirk Roehampton.

Dabei hatte sich die Oldenburgerin eigentlich wenig ausgerechnet. „Vivi hatte kaum Zeit, sich nach dem Turnier in Israel zu regenerieren, bei dem sie bei Temperaturen von knapp 40 Grad gespielt hat. In England waren es dann gerade einmal 14 bis 15 Grad“, erklärte Heisens Athletiktrainer Lauris Gruskevics und ergänzte: „Auch der Belag unterschied sich sehr. So ist in Meitar der Ball viel höher gesprungen.“

In Israel war Heisen im Einzel nicht zum ersten Mal in dieser Saison schon in der ersten Qualifikationsrunde gescheitert: 6:7, 7:6, 4:10 gegen die Lokalmatadorin Nicole Khirin. Im Doppel war für sie und Hobgarski das Viertelfinale die Endstation gewesen.

In England marschierte das Duo ohne Satzverlust bis ins Finale. Dort trafen die an Position zwei eingestuften Deutschen auf die an Nummer eins gesetzten Freya Christie (Großbritannien) und Maria Sanchez (USA). Letztere gingen 5:1 in Führung, aber Heisen und Hobgarski drehten auf und gewannen den Satz noch mit 7:5.

Auch im zweiten Abschnitt zogen Christie und Sanchez auf 5:1 davon und machten diesmal auch den Sack zu (6:1). Somit musste der Match-Tie-Break entscheiden. Darin bewiesen die gebürtige Wiefelstederin und ihre saarländische Partnerin die besseren Nerven und sicherten sich durch ein 10:7 ihren dritten gemeinsamen Turniersieg dieses Sommers.

In Roehampton verbuchte Heisen auch ihre beste Einzel-Platzierung in 2019. Nachdem sie bei vielen Turnieren in der Qualifikation oder früh im Hauptfeld ausgeschieden war, erreichte sie hier ohne Satzverlust das Halbfinale. In der Runde der besten Vier unterlag sie aber der späteren Siegerin Nuria Parrizas-Diaz (Spanien) 5:7, 2:6.

„Wir freuen uns, dass es so gut gelaufen ist. Vor allem im Einzel hatten wir nicht damit gerechnet. Acht Spiele in vier Tagen, das ist schon ziemlich viel“, sagte Gruskevics zufrieden: „Das zeigt aber auch, in welch guter körperlichen Verfassung Vivi derzeit ist.“ Zeit zur Erholung hat die 25-Jährige aber kaum, bereits an diesem Dienstag steht sie im portugiesischen Caldas da Rainha wieder auf dem Platz.