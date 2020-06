Tennis: OTeV-Trainer traut Team mehr als Wetter-Apps

So läuft die Saison

Die Sommer-Saison 2020 findet aufgrund der Corona-Pandemie unter etwas anderen Rahmenbedingungen statt. In den Ligen des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB) gibt’s keinen Auf- und Abstieg. Dagegen soll es in der Regionalliga einen Aufsteiger in die 2. Bundesliga geben.

Alle Teams hatten vorab die Chance, sich aus dem aktuellen Betrieb zurückzuziehen. Die Mannschaften, die von dieser Möglichkeit frühzeitig Gebrauch gemacht haben, dürfen 2021 in der gleichen Spielklasse antreten.

Die Partien sollen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln mit Einzeln und Doppeln stattfinden. Im Doppel sollte – soweit möglich – ein Zwei-Meter-Abstand eingehalten werden. Zuschauer sind nicht zugelassen.